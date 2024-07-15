Дієти відійдуть у минуле: вчені знайшли спосіб адаптувати організм до будь-якої їжі

Нещодавнє дослідження показало, що генетика відіграє важливу роль у тому, наскільки добре люди адаптуються до вегетаріанської або веганської дієти.

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Учені виявили, що певні генетичні варіанти можуть впливати на реакцію організму на рослинну дієту кількома способами. Згідно з дослідженням, люди з певними генетичними особливостями можуть відчувати несподівані зміни у своєму харчуванні під час переходу на вегетаріанську дієту, пише Health Day.

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Один із ключових висновків дослідження полягає в тому, що в деяких людей із певним генетичним варіантом підвищується рівень кальцію під час переходу на вегетаріанську дієту, що суперечить загальній тенденції до зниження рівня кальцію в більшості вегетаріанців. Аналогічним чином, інший варіант пов'язаний із підвищенням рівня тестостерону, який зазвичай знижується у вегетаріанців. І навпаки, третій варіант може призвести до зниження функції нирок у деяких вегетаріанців, незважаючи на те що рослинна дієта загалом покращує стан нирок.

Майкл Френсіс, доктор наук з Інституту біоінформатики Університету Джорджії, наголосив на важливості персоналізованого харчування у світлі цих результатів. "Людям, у яких є конкретні та невідкладні потреби в харчуванні, пов'язані з цими трьома ознаками, слід пройти тестування на варіанти, описані в цьому рукописі, і внести відповідні зміни", — заявив учений.

Особистий досвід Френсіса, який протягом семи років був вегетаріанцем, ще раз підкреслює складність вибору раціону харчування та його вплив на здоров'я.

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Під час дослідження було проаналізовано дані понад 150 000 осіб, з яких близько 2 300 суворо дотримувалися вегетаріанської дієти. Дослідники виявили, що загалом у вегетаріанців нижчий рівень холестерину, що сприятливо позначається на здоров'ї серця. Однак така дієта також пов'язана зі зниженням рівня вітаміну D, що впливає на здоров'я кісток та імунну функцію, а також із підвищенням рівня тригліцеридів, що може сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.

У підсумку вчені дійшли висновку, що в майбутньому дієтичні рекомендації можуть бути найвищою мірою персоналізованими, що враховують генетичний профіль людини для оптимізації стану її здоров'я. Френсіс зазначив: "Ми створюємо наукову основу для персоналізованого харчування, яке оптимізує здоров'я людини на рівні індивідуума, замість універсальних дієтичних рекомендацій".

Додаткові дані, отримані під час відповідних досліджень, вказують на те, що персоналізовані дієти можуть значно поліпшити показники здоров'я завдяки врахуванню генетичних відмінностей. Наприклад, нещодавнє дослідження показало, що генетична схильність може пояснити варіативність реакції на жири, білки та вуглеводи в раціоні, що ще більше підкріплює прагнення до персоналізації харчування.

Такий розвиток розуміння харчування і генетики знаменує собою перехід від загальних дієтичних рекомендацій до більш індивідуалізованих підходів, що в майбутньому може спричинити революцію в підході до харчування і здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.