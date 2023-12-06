Впоратися з хворобою: вчені розповіли чим і як харчуватися, коли наш організм хворий

Наш організм щорічно піддається безлічі випробувань, іноді не витримуючи тиску ззовні і хворіючи, але за правильного харчування ми можемо ефективніше його вилікувати, кажуть експерти.

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У повсякденному житті ми часто чуємо про деякі продукти та напої, які, як вважається, допомагають нам відновитися після хвороби. Але чи є в цих твердженнях частка правди, завжди цікавило вчених. На думку експертів у галузі харчування та імунобіології, те, що ми їмо і п'ємо під час хвороби, дійсно має значення.

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Коллін Тьюксбері, дієтолог і професор Пенсільванського університету, пояснює, що втрата апетиту або спрага під час хвороби часто є ознакою того, що наша імунна система напружено працює. Хоча це природна реакція, вона являє собою проблему, оскільки нашому організму все ще потрібні необхідні поживні речовини для боротьби з хворобою.

Ши Міллс, дипломований дієтолог клініки Майо, наголошує на важливості збалансованого харчування для прискорення одужання, підвищення рівня енергії та зміцнення імунної системи. Це враховує здорове харчування навіть тоді, коли нам не хочеться їсти.

Руслан Меджитов, імунобіолог з Єльського університету, зазначає, що наш організм, оптимізований для виживання, іноді йде на компроміси. Ці компроміси можуть бути зумовлені еволюцією, коли пошук їжі під час хвороби може наразити людину на небезпеку з боку хижаків або зажадати витрат енергії, необхідної організму для боротьби з хворобою. Крім того, під час голодування, зокрема під час хвороби, організм переходить на інші джерела енергії, наприклад, жирні кислоти.

Дослідження показують складний взаємозв'язок між харчуванням і хворобою. У дослідженні 2016 року, проведеному Меджитовим і його колегами, було виявлено, що мишам, зараженим грипом, корисно їсти, а мишам із бактеріальною інфекцією — ні. Це свідчить про те, що реакція організму на хворобу і споживання їжі може істотно відрізнятися.

Під час хвороби потреби та вподобання організму в харчуванні змінюються, і ці зміни залежать від типу захворювання. Міллс радить харчуватися меншими порціями і частіше, дотримуючись балансу білків, вуглеводів і фруктів або овочів. Наприклад, курячий суп з його поєднанням поживних речовин і здатністю допомагати відокремлювати слиз у разі респіраторних інфекцій — хороший вибір.

Залишатися гідратованим вкрай важливо, особливо коли організм втрачає рідину. Вживання напоїв без кофеїну та електролітних напоїв із низьким вмістом цукру допоможе підтримати гідратацію. Вітаміни, такі як C і D, також важливі для підтримки імунної системи.

Хоча такі добавки, як цинк, можуть допомогти скоротити тривалість деяких інфекцій, якщо вживати їх на ранніх стадіях, їх слід використовувати з обережністю і під керівництвом фахівця, оскільки у великих дозах вони можуть бути шкідливими.

Експерти радять прислухатися до бажань і відрази свого організму під час хвороби. Ці сигнали, сформовані еволюційними процесами, можуть вказувати на потребу організму в певних поживних речовинах.

Загалом, їжа і пиття не лікують хвороби, але відіграють важливу роль у підтримці боротьби організму з ними. Збалансоване харчування, гідратація та увага до сигналів організму можуть допомогти в одужанні та підтримці гарного здоров'я під час хвороби.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.