Справиться с болезнью: ученые рассказали чем и как питаться, когда наш организм болен

Наш организм ежегодно подвергается множеству испытаний, иногда не выдерживая давления извне и заболевая, но при правильном питании мы можем более эффективно его вылечить, говорят эксперты.

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В повседневной жизни мы часто слышим о некоторых продуктах и напитках, которые, как считается, помогают нам восстановиться после болезни. Но есть ли в этих утверждениях доля правды, всегда интересовало ученых. По мнению экспертов в области питания и иммунобиологии, то, что мы едим и пьем во время болезни, действительно имеет значение.

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Коллин Тьюксбери, диетолог и профессор Пенсильванского университета, объясняет, что потеря аппетита или жажда во время болезни часто являются признаком того, что наша иммунная система напряженно работает. Хотя это естественная реакция, она представляет собой проблему, поскольку нашему организму все еще нужны необходимые питательные вещества для борьбы с болезнью.

Ши Миллс, дипломированный диетолог клиники Майо, подчеркивает важность сбалансированного питания для ускорения выздоровления, повышения уровня энергии и укрепления иммунной системы. Это включает в себя здоровое питание даже тогда, когда нам не хочется есть.

Руслан Меджитов, иммунобиолог из Йельского университета, отмечает, что наш организм, оптимизированный для выживания, иногда идет на компромиссы. Эти компромиссы могут быть обусловлены эволюцией, когда поиск пищи во время болезни может подвергнуть человека опасности со стороны хищников или потребовать затрат энергии, необходимой организму для борьбы с болезнью. Кроме того, во время голодания, в том числе во время болезни, организм переходит на другие источники энергии, например, жирные кислоты.

Исследования показывают сложную взаимосвязь между питанием и болезнью. В исследовании 2016 года, проведенном Меджитовым и его коллегами, было обнаружено, что мышам, зараженным гриппом, полезно есть, а мышам с бактериальной инфекцией — нет. Это говорит о том, что реакция организма на болезнь и потребление пищи может существенно различаться.

Во время болезни потребности и предпочтения организма в питании меняются, и эти изменения зависят от типа заболевания. Миллс советует питаться меньшими порциями и чаще, соблюдая баланс белков, углеводов и фруктов или овощей. Например, куриный суп с его сочетанием питательных веществ и способностью помогать отделять слизь при респираторных инфекциях — хороший выбор.

Оставаться гидратированным крайне важно, особенно когда организм теряет жидкость. Употребление напитков без кофеина и электролитных напитков с низким содержанием сахара поможет поддержать гидратацию. Витамины, такие как C и D, также важны для поддержания иммунной системы.

Хотя такие добавки, как цинк, могут помочь сократить продолжительность некоторых инфекций, если принимать их на ранних стадиях, их следует использовать с осторожностью и под руководством специалиста, поскольку в больших дозах они могут быть вредны.

Эксперты советуют прислушиваться к желаниям и отвращениям своего организма во время болезни. Эти сигналы, сформированные эволюционными процессами, могут указывать на потребность организма в определенных питательных веществах.

В целом, еда и питье не лечат болезни, но играют важную роль в поддержке борьбы организма с ними. Сбалансированное питание, гидратация и внимание к сигналам организма могут помочь в выздоровлении и поддержании хорошего здоровья во время болезни.

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