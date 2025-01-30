Названо страву, яка робить чоловіків більш мужніми в очах жінок: про що йдеться

Дослідники виявили, що чоловіки здаються привабливішими, якщо їм подобається один конкретний продукт — науковці назвали його.

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Не секрет, що пошук другої половини — непросте завдання: від вибору ідеальних фото і слів у профілі, до першого кроку і побачення — буває непросто зробити вибір. Щоб трохи спростити пошук другої половини, вчені раз у раз проводять дослідження, зосереджені на пошуку якостей, що приваблюють у партнері, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, яку інформацію варто вказувати в профілі на сайті знайомств. Аналіз був проведений командою з Варшавського університету і вченим вдалося виявити дещо цікаве: певні вподобання чоловіків у їжі збільшують їхні шанси на побачення.

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У дослідженні взяли участь 404 людини віком від 18 до 82 років, яких попросили уявити, що вони використовують додаток для знайомств. Кожному реципієнту випадковим чином показали один із чотирьох типів профілів, а саме:

вегетаріанці з етичних причин;

вегетаріанці з екологічних причин;

вегетаріанці за станом здоров'я;

той, хто не має інформації про свій раціон.

Учасникам опитування показали профілі, а потім попросили описати загальне ставлення до людини, а також запитали про те, наскільки вони були готові зустрітися з нею. У реципієнтів також запитали наскільки мужніми або жіночними вони вважають профіль.

Результати показують, що вегетаріанці вважаються менш привабливими як потенційні партнери для побачення. Загалом, профілі, в яких не вказані переваги в їжі, були більш привабливими, незалежно від статі. Водночас вегетаріанство, ймовірно, робить людей менш привабливими й мужніми.

Автори дослідження зазначають, що жінки, які відкидають традиційну мужність, що ґрунтується на силі та домінуванні, можуть сприймати чоловіків-вегетаріанців інакше, ніж тих, хто приймає традиційну мужність. Передбачається, що це пояснює, чому для деяких жінок чоловік-вегетаріанець є "несправжнім чоловіком".

Зазначимо, що раніше вчені вже намагалися з'ясувати, чому виникає бажання зустрічатися з певними людьми. Але досі занадто мало досліджень були зосереджені на тому, щоб зрозуміти, чи відіграє дієта, як-от вживання чи невживання їжі, якусь роль у романтичному потязі.

Дослідники виявили ключові відмінності у сприйнятті вегетаріанців з різних причин. Учасників аналізу не запитували про причини вибору, проте вчені вважають, що все в кінцевому підсумку зводиться до бажання зустрічатися з однодумцями. Автори дослідження також зазначають, що результати їхньої роботи слід перевірити ще раз, оскільки в дослідженні брали участь лише м'ясоїди. Це також узгоджується з попереднім дослідженням, яке показало, що вегетаріанці воліють вступати в романтичні стосунки з іншими вегетаріанцями.

Раніше Фокус писав про те, що названо найкраще побачення, що дає змогу дізнатися партнера краще.