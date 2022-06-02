Кохання з першого погляду існує: вчені розповіли, скільки потрібно на це часу

Дослідники назвали точний час, який потрібен парі, щоб відчути взаємний потяг.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нове дослідження показало, що для зародження романтичних стосунків між двома потрібними людьми потрібно всього 2 хвилини. Про це повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ізраїльські вчені проаналізували те, як змінюються фізіологічні процеси та рухи людей під час експрес-побачень. Автори дослідження виявили, що пари, які зацікавили одне одного, мають однакову швидкість потовиділення вже через дві хвилини. Зазначається, що цей показник є одним із головних маркерів "синхронізації" пари.

Захоплені одне одним пари також синхронізували свої рухи під час першого побачення, наприклад, однаково усміхалися, кивали та рухали руками та ногами.

Незвичайне дослідження провели експерти з Єврейського університету в Єрусалимі (HU), його опублікували в науковому журналі Scientific Reports, що рецензується.

"Взаємозв'язок із партнером залежить від того, наскільки добре пара зможе синхронізувати свої тіла. Наша робота показала, що вже на другій хвилині побачення з'являється фізіологічна синхронізація, яка вказує на романтичний інтерес", — каже автор опублікованого дослідження Шир Аціл.

У класичній теорії еволюції говориться, що люди вибирають партнерів, підсвідомо ґрунтуючись на певних рисах: форма обличчя, колір волосся і навіть показник плодючості — широкі стегна.

"Але теорії, що існують, не пояснюють, як з'являється первісний потяг, і не враховують взаємні поведінкові адаптації в парі, які з'являються, коли люди починають відчувати потяг", — наголошують автори.

У дослідженні взяли участь 32 гетеросексуальні студенти, серед яких було 16 чоловіків і 16 жінок. Зазначається, що всі відібрані учасники бажали знайти собі пару. Експеримент був поділений на три сесії по 16 побачень, під час яких пари проводили одне з одним близько 5 хвилин. Усього за час дослідження було проведено 46 побачень.

Безпосередньо під час побачень учені збирали фізіологічні дані учасників за допомогою браслетів Empatica E4. Пристрої фіксували зміни активності потових залоз у тих, хто прийшов на побачення.

Також дослідники реєстрували поведінкові рухи, такі як кивання, рухи руками та ногами. Після завершення побачення пари описували романтичний інтерес і сексуальний потяг, який відчули одне до одного.

Дослідження показало, що успішними були побачення, в ході яких пара змогла успішно синхронізуватися протягом перших двох хвилин.

"Наше дослідження показало, що коли пари синхронізують свою фізіологію та поведінкові рухи, вони починають відчувати романтичні почуття одне до одного", — наголошує автор дослідження Ацил.

Також удалося з'ясувати, що рівень взаємної синхронізації по-різному впливав на почуття чоловіків і жінок. Наприклад, жінок більше приваблювали чоловіки, які мали більший рівень синхронізації зі своєю парою. Таких чоловіків жінки описували як дуже бажаних.

Далі вчені збираються з'ясувати, чи викликає потяг синхронізацію пар або ж потяг змушує людей синхронізуватися.