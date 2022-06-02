Любовь с первого взгляда существует: ученые рассказали, сколько нужно на это времени

Исследователи назвали точное время, которое требуется паре, чтобы почувствовать взаимное влечение.

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Новое исследование показало, что для зарождения романтических отношений между двумя подходящими людьми требуется всего 2 минуты. Об этом сообщает Daily Mail.

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Израильские ученые проанализировали то, как меняются физиологические процессы и движения людей во время экспресс-свиданий. Авторы исследования обнаружили, что заинтересовавшие друг друга пары имеют одинаковую скорость потоотделения уже через две минуты. Отмечается, что данный показатель является один из главных маркеров "синхронизации" пары.

Увлеченные друг другом пары также синхронизировали свои движения во время первого свидания, например, одинаково улыбались, кивали и двигали руками, а также ногами.

Необычное исследования было проведено экспертами из Еврейского университета в Иерусалиме (HU), его опубликовали в рецензируемом научном журнале Scientific Reports.

"Взаимосвязь с партнером зависит о того, насколько хорошо пара сможет синхронизировать свои тела. Наша работа показала, что уже на второй минуте свидания появляется физиологическая синхронизация, которая указывает на романтический интерес", – говорит автор опубликованного исследования Шир Ацил.

В классической теории эволюции говорится, что люди выбирают партнеров, подсознательно основываясь на определенных чертах: форма лица, цвет волос и даже показателе плодовитости – широких бедрах.

"Но существующие теории не объясняют, как появляется первоначальное влечение, и не учитывают взаимные поведенческие адаптации в паре, которые появляются, когда люди начинают испытывать влечение", – подчеркивают авторы.

В исследовании приняли участие 32 гетеросексуальных студента, среди которых было 16 мужчин и 16 женщин. Отмечается, что все отобранные участники хотели найти себе пару. Эксперимент был разделен на три сессии по 16 свиданий, во время которых пары проводили друг с другом около 5 минут. Всего за время исследования было проведено 46 свиданий.

Непосредственно во время свиданий ученые собирали физиологические данные участников с помощью браслетов Empatica E4. Устройства фиксировали изменения активности потовых желез у пришедших на свидание.

Также исследователи регистрировали поведенческие движения, такие как кивание, движения руками и ногами. После завершения свидания пары описывали романтический интерес и сексуальное влечение, которое испытали друг к другу.

Исследование показало, что успешными были те свидания, в ходе которых пара смогла успешно синхронизироваться в течение первых двух минут.

"Наше исследование показало, что когда пары синхронизируют свою физиологию и поведенческие движения, они начинают испытывать романтические чувства друг к другу", – подчеркивает автор исследования Ацил.

Также удалось выяснить, что степень взаимной синхронизации по-разному влияла на чувства мужчин и женщин. Например, женщин больше привлекали мужчины, у которых был более высокий уровень синхронизации со своей парой. Таких мужчин женщины описывали, как очень желанных.

Далее ученые собираются выяснить, вызывает ли влечение синхронизацию пар или же влечение заставляет людей синхронизироваться.