Названо блюдо, которое делает мужчин более мужественными в глазах женщин: о чем идет речь

Исследователи обнаружили, что мужчины кажутся более привлекательными, если им нравится один конкретный продукт — ученые назвали его.

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Не секрет, что поиск второй половины — непростая задача: от выбора идеальных фото и слов в профиле, до первого шага и свидания — бывает непросто сделать выбор. Чтобы немного упростить поиск второй половины, ученые то и дело проводят исследования, сосредоточенные на поиске качеств, привлекающих в партнере, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, какую информацию стоит указывать в профиле на сайте знакомств. Анализ был проведен командой из Варшавского университета и ученым удалось обнаружить нечто любопытное: определенные предпочтения мужчин в еде увеличивают их шансы на свидание.

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В исследовании приняли участие 404 человека в возрасте от 18 до 82 лет, которых попросили представить, что они используют приложение для знакомств. Каждому реципиенту случайным образом показали один из четырех типов профилей, а именно:

вегетарианцы по этическим причинам;

вегетарианцы по экологическим причинам;

вегетарианцы по состоянию здоровья;

не имеющий информации о своем рационе.

Участникам опроса показали профили, а затем попросили описать общее отношение к человеку, а также спросили о том, насколько они были готовы встретиться с ним. У реципиентов также спросили насколько мужественными или женственными они считают профиль.

Результаты показывают, что вегетарианцы считаются менее привлекательными в качестве потенциальных партнеров для свидания. В целом, профили, в которых не указаны предпочтения в еде, были более привлекательными, независимо от пола. В то же время вегетарианство, вероятно, делает людей менее привлекательными и мужественными.

Авторы исследования отмечают, что женщины, отвергающие традиционную мужественность, основанную на силе и доминировании, могут воспринимать мужчин-вегетарианцев иначе, чем тех, кто принимает традиционную мужественность. Предполагается, что это объясняет, почему для некоторых женщин мужчина-вегетарианец является "ненастоящим мужчиной".

Отметим, что ранее ученые уже пытались выяснить, почему возникает желание встречаться с определенными людьми. Но до сих пор слишком мало исследований были сосредоточены на том, чтобы понять, играет ли диета, например употребление или неупотребление еды, какую-то роль в романтическом влечении.

Исследователи обнаружили ключевые различия в восприятии вегетарианцев по разным причинам. Участников анализа не спрашивали о причинах выбора, однако ученые полагают, что все в конечном итоге сводится к желанию встречаться с единомышленниками. Авторы исследования также отмечают, что результаты их работы следует перепроверить, так как в исследовании принимали участие лишь мясоеды. Это также согласуется с предыдущим исследованием, которое показало, что вегетарианцы предпочитают вступать в романтические отношения с другими вегетарианцами.

Ранее Фокус писал о том, что названо лучшее свидание, позволяющее узнать партнера лучше.