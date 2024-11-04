В темноте и с попкорном. Названо лучшее свидание, позволяющее узнать партнера лучше

Одна и самых традиционных идей для свидания, по мнению ученых, является одной из наиболее эффективны для того, чтобы узнать кого-то получше.

Related video

Построение отношений — непростая штука, а потому ученые отводят огромное количество исследований изучению того, как лучше найти партнера, где его искать, как выглядит идеальный партнер и существует ли он вообще, а также, куда следует отправиться на свидание. В новом исследовании ученые также обнаружили, что одна из самых традиционных идей для свидания на самом деле является наиболее эффективной, чтобы познакомиться поближе, пишет Daily Mil.

Исследователи из Ecole Normale Superieure в Париже обнаружили, что совместные слезы над грустными фильмами или смех во время комедии могут усилить нашу связь с незнакомцем. В ходе исследования 61 паре незнакомцев показали один и тот же набор видео и отследили их физиологические и эмоциональные реакции. Позже ученые также проанализировали то, как незнакомцы относились друг к другу.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты анализа показывают, что люди чувствуют себя более связанными с незнакомцами, когда они видели друг друга во время просмотра видео и испытывали сильные эмоции. Любопытно, но характер эмоций не играл особого значения, будь они положительными или отрицательными.

Ученые обнаружили, что сильные эмоции способствуют установлению социальных связей, а совместное внимание и эмоциональная интенсивность предсказывали социальную связь между незнакомыми людьми. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Недавний опрос, проведенный среди 1686 взрослых в Великобритании, также показал, что поход в кино на первом свидании считается приемлемым для 86% людей. При этом 7% людей считали, что поход в кино на первом свидании является полностью неприемлемым.

К слову, предыдущее исследование показало, что пары, состоящие в длительных отношениях, могут воссоздать свою первоначальную искру, вспоминая свое первое свидание. Простыми словами, ученые считают, что романтическая ностальгия может помочь развивать здоровые отношения и помочь людям чувствовать себя более оптимистично в отношении будущего.

Более того, исследователи считают, что воспоминания о первой встрече, поцелуе или совместном отдыхе могут работать как "противоядие" от ежедневных проблем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что такое "парадокс флирта".