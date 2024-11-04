У темряві та з попкорном. Названо найкраще побачення, що дає змогу пізнати партнера краще

Одна з найбільш традиційних ідей для побачення, на думку вчених, є однією з найефективніших для того, щоб пізнати когось краще.

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Побудова стосунків — непроста штука, а тому вчені відводять величезну кількість досліджень вивченню того, як найкраще знайти партнера, де його шукати, який вигляд має ідеальний партнер та чи існує він узагалі, а також, куди слід вирушити на побачення. У новому дослідженні вчені також виявили, що одна з найтрадиційніших ідей для побачення насправді є найбільш ефективною, щоб познайомитися ближче, пише Daily Mil.

Дослідники з Ecole Normale Superieure в Парижі виявили, що спільні сльози над сумними фільмами або сміх під час комедії можуть посилити наш зв'язок із незнайомцем. Під час дослідження 61 парі незнайомців показали один і той самий набір відео і відстежили їхні фізіологічні та емоційні реакції. Пізніше вчені також проаналізували те, як незнайомці ставилися один до одного.

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Результати аналізу показують, що люди відчувають себе більш пов'язаними з незнайомцями, коли вони бачили один одного під час перегляду відео і відчували сильні емоції. Цікаво, але характер емоцій не відігравав особливого значення, чи то були вони позитивними, чи негативними.

Вчені виявили, що сильні емоції сприяють встановленню соціальних зв'язків, а спільна увага та емоційна інтенсивність передбачали соціальний зв'язок між незнайомими людьми. Результати роботи вчених були опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Нещодавнє опитування, проведене серед 1686 дорослих у Великій Британії, також показало, що похід у кіно на першому побаченні вважається прийнятним для 86% людей. При цьому 7% людей вважали, що похід у кіно на першому побаченні є повністю неприйнятним.

До слова, попереднє дослідження показало, що пари, які перебувають у тривалих стосунках, можуть відтворити свою первісну іскру, згадуючи своє перше побачення. Простими словами, вчені вважають, що романтична ностальгія може допомогти розвивати здорові стосунки та допомогти людям почуватися оптимістичніше щодо майбутнього.

Ба більше, дослідники вважають, що спогади про першу зустріч, поцілунок або спільний відпочинок можуть працювати як "протиотрута" від щоденних проблем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що таке "парадокс флірту".