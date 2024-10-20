Від кохання до розставання в одну мить: учені розповіли, що таке "парадокс флірту"

Флірт є для багатьох людей невід'ємною частиною знайомства з метою встановлення міцних стосунків. Однак якщо в один момент він може допомогти завоювати серце партнера, то за інших обставин він стає причиною краху всього кохання.

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Вчені з'ясували, як ми сприймаємо флірт, спрямований на нашу другу половинку, до зав'язування стосунків і після. Під час свого дослідження вони з'ясували, що наша реакція ділитися на чіткі "до" і "після", де в одному випадку ми можемо проявляти більший інтерес і азарт, а в іншому демонструвати агресію і відчувати загрозу, пише Forbes.

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У дослідженні під керівництвом Гуріт Бірнбаум, опублікованому в журналі The Journal of Sex Research, вивчали, як увага оточуючих до партнера впливає на потяг до нього під час постійних стосунків. Якщо на ранніх етапах пошуку партнера інтерес з боку може підвищити його бажаність — це явище відоме як "копіювання вибору партнера", то після встановлення стосунків ця динаміка змінюється. Замість того щоб підвищувати привабливість, така увага може сприйматися як загроза, пояснює психолог Марк Треверс.

Дослідники назвали це "парадоксом флірту", який показує, що сторонній інтерес може скоріше підірвати потяг до партнера, ніж посилити його. Ця зміна у сприйнятті корениться в еволюційній психології. Коли людина самотня, вона може розглядати інтерес інших до потенційного партнера як ознаку його цінності, по суті, минаючи необхідність особистої оцінки. Однак команда Бірнбаум продемонструвала під час трьох експериментів, що у стосунках із партнером непрохана увага викликає радше невпевненість у собі, ніж захоплення ним.

Як пояснили дослідники, зовнішній інтерес до партнера може викликати ревнощі, спонукаючи людину відчувати, що її стосунки перебувають під загрозою. Це контрастує з ранніми стадіями потягу, коли така увага допомагає підтвердити цінність партнера. Бірнбаум та її колеги припускають, що цей парадокс пов'язаний з еволюційними стратегіями, спрямованими на захист партнерських стосунків. Коли партнер стає об'єктом флірту або сексуальних залицянь, інстинктивною реакцією часто є ревнощі, що призводить до захисної поведінки, спрямованої на збереження стосунків.

Ця реакція може включати в себе спроби дискредитувати передбачуваного суперника або навіть створення емоційної дистанції з партнером, щоб пом'якшити потенційний емоційний збиток. Цей цикл ревнощів, сумнівів і невпевненості в собі може зрештою послабити прихильність до стосунків, що ще більше підстьобне зниження привабливості партнера. Цікаво, що ця еволюційна реакція, спрямована на збереження стосунків, за іронією долі може мати зворотний ефект. Замість того щоб зміцнювати зв'язок, вона може знизити бажання до партнера і зародити сумніви в його придатності.

Ревнощі — потужний мотиватор, але якщо їх не контролювати, вони часто призводять до захисної поведінки, яка руйнує ті самі стосунки, які вони прагнуть захистити. Концепція ревнощів як еволюційного механізму не є унікальною для людських стосунків. Дослідження показують, що у багатьох видів стратегії утримання пари мають вирішальне значення для забезпечення репродуктивного успіху. У людей така поведінка, хоча і є адаптивною, може призводити до негативних емоційних наслідків, коли вона проявляється у вигляді цих самих ревнощів у стосунках.

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