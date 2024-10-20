От любви до расставания в один миг: ученые рассказали, что такое "парадокс флирта"

Флирт является для многих людей неотъемлемой частью знакомства с целью установления прочных отношений. Однако если в один момент он может помочь завоевать сердце партнера, то в других обстоятельствах он становится причиной краха всей любви.

Related video

Ученые выяснили, как мы воспринимаем флирт направленный на нашу вторую половинку до завязки отношений и после. В ходе своего исследования они выяснили, что наша реакция делиться на четкие "до" и "после", где в одном случае мы можем проявлять больший интерес и азарт, а в другом демонстрировать агрессию и чувствовать угрозу, пишет Forbes.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В исследовании под руководством Гурит Бирнбаум, опубликованном в журнале The Journal of Sex Research, изучалось, как внимание окружающих к партнеру влияет на влечение к нему во время постоянных отношений. Если на ранних этапах поиска партнера интерес со стороны может повысить его желанность — это явление известно как "копирование выбора партнера", то после установления отношений эта динамика меняется. Вместо того чтобы повышать привлекательность, такое внимание может восприниматься как угроза, объясняет психолог Марк Треверс.

Исследователи назвали это "парадоксом флирта", который показывает, что интерес со стороны может скорее подорвать влечение к партнеру, чем усилить его. Это изменение в восприятии коренится в эволюционной психологии. Когда человек одинок, он может рассматривать интерес других к потенциальному партнеру как признак его ценности, по сути, минуя необходимость личной оценки. Однако команда Бирнбаум продемонстрировала в ходе трех экспериментов, что в отношениях с партнером непрошеное внимание вызывает скорее неуверенность в себе, чем восхищение им.

Как объяснили исследователи, внешний интерес к партнеру может вызвать ревность, побуждая человека чувствовать, что его отношения находятся под угрозой. Это контрастирует с ранними стадиями влечения, когда такое внимание помогает подтвердить ценность партнера. Бирнбаум и ее коллеги предполагают, что этот парадокс связан с эволюционными стратегиями, направленными на защиту партнерских отношений. Когда партнер становится объектом флирта или сексуальных ухаживаний, инстинктивной реакцией часто является ревность, что приводит к защитному поведению, направленному на сохранение отношений.

Эта реакция может включать в себя попытки дискредитировать предполагаемого соперника или даже создание эмоциональной дистанции с партнером, чтобы смягчить потенциальный эмоциональный ущерб. Этот цикл ревности, сомнений и неуверенности в себе может в конечном итоге ослабить приверженность отношениям, что еще больше подстегнет снижение привлекательности партнера. Интересно, что эта эволюционная реакция, направленная на сохранение отношений, по иронии судьбы может иметь обратный эффект. Вместо того чтобы укреплять связь, она может снизить желание к партнеру и зародить сомнения в его пригодности.

Ревность — мощный мотиватор, но если ее не контролировать, она часто приводит к защитному поведению, которое разрушает те самые отношения, которые она стремится защитить. Концепция ревности как эволюционного механизма не является уникальной для человеческих отношений. Исследования показывают, что у многих видов стратегии удержания пары имеют решающее значение для обеспечения репродуктивного успеха. У людей такое поведение, хотя и является адаптивным, может приводить к негативным эмоциональным последствиям, когда оно проявляется в виде этой самой ревности в отношениях.

Ранее Фокус писал о чертах характера, которые могут помешать построить гармоничные отношения. Ученые считают, что важно обратить внимание в первую очередь на эти тревожные сигналы потенциального романтического партнера.

Также Фокус писал о том как определить что движет второй половинкой — любовь или страх одиночества. Очень важно распознать нездоровые отношения на ранней стадии, чтобы избежать пагубных последствий.