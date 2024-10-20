Ускорит выздоровление и облегчит хирургам работу: изобретен новый предоперационный тест для детей

Стресс и тревога являются не просто моральными грузами, но и физическим врагом нашему здоровью, особенно во время сложных операций. Стремясь предвидеть подобные осложнения среди детей, хирурги изобрели уникальный тест их психического здоровья.

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Новый инструмент, разработанный учеными, может помочь врачам выявить детей с тревогой или депрессией перед операцией, говорится в исследовании, представленном на ежегодной встрече Anesthesiology 2024. Оно показало, что использование инструмента оценки знаний и компетенций (KCAT) в предоперационной обстановке вполне осуществимо, при этом более половины детей, прошедших обследование, показали признаки тревоги, а более трети — симптомы депрессии, пишет Medical Xpress.

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Ведущий автор исследования, Элизабет Пили, доктор медицинских наук, доцент кафедры анестезии и реаниматологии Медицинского университета Чикаго, представившая свою работу на встрече, подчеркнула высокую распространенность этих состояний среди детских пациентов. "Многие дети испытывают тревогу перед операцией, а стресс, связанный с ее проведением, может ее усугубить, — отметила она, — это может привести к таким осложнениям, как несговорчивость во время анестезии, длительное восстановление и усиление послеоперационной боли".

В исследовании 65 детям, которым предстояли плановые операции, был предложен компьютеризированный инструмент оценки психического здоровья KCAT. Средний возраст детей составлял 13 лет, а сам инструмент позволял быстро и точно выявить тревогу и депрессию, причем результаты были получены чуть более чем за две минуты на каждого ребенка. Около 57% детей показали положительный результат на тревогу и 34% — на депрессию.

Этот инструмент оценки может значительно улучшить уход за детскими хирургическими пациентами, предоставляя данные о психическом здоровье в режиме реального времени, которые могут быть использованы для адаптации вариантов лечения, считают авторы. Сара Низамуддин, доктор медицинских наук, соавтор исследования и доцент кафедры анестезии и реаниматологии Чикагского университета, подчеркнула важность быстрого скрининга. "Способность быстро оценить и зафиксировать уровень тревоги и депрессии может позволить врачам предложить различные варианты снижения тревоги до операции", — заявила она.

Общий рост тревоги и депрессии среди детей во многих странах делает все более сложным для медицинских работников эффективное решение их проблем. Учитывая, что тысячи детей ежегодно подвергаются хирургическим операциям, KCAT представляет собой ценный инструмент для предоперационного скрининга психического здоровья, не требующий участия квалифицированного врача.

Впрочем, следует отметить, что тревожность и депрессия у детей растет во всем мире в целом. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 20 % подростков в мире ежегодно сталкиваются с проблемами психического здоровья, при этом многие заболевания остаются недиагностированными. Проведение ранней оценки психики, подобной KCAT, может привести к улучшению результатов как в хирургических, так и в других условиях работы с детьми.

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