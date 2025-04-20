Мать не была готова услышать, чему ее маленькие сыновья научились от рабочих (видео)

Ремонтная бригада, которая работала в доме вблизи города Мальборо в английском графстве Уилтшир, оставила после себя не только обновленную кухню, но и лингвистический след в лексиконе детей.

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Об этом курьезном случае рассказала Эми Мортон, мать малыша, в коротком видео, опубликованном в TikTok.

"Мы полностью обновили электропроводку и установили новую кухню. В течение месяца разные мастера постоянно заходили и выходили из нашего дома. Оба моих сына — и годовалый, и трехлетний — начали употреблять слово mate ("дружок" в переводе) примерно через неделю после того, как ремонтники появились в нашем доме", — пояснила женщина.

Словарный запас детей

Как объясняет подпись к видео, мальчики начали использовать слово mate практически ко всем, с кем контактируют. Такие изменения в лексиконе малышей удивили маму: "Считаю это их классическим поведением, просто они забавные. Возможно, я субъективна, но их чувство юмора, учитывая возраст, просто потрясающее".

Не только Эми насмешила новая привычка сыновей. Строители также были в восторге от попыток мальчиков подражать им.

Мальчики начали повторять слова за рабочими Фото: TikTok

"Все мастера называли ребят mate, и им это очень нравилось. Рабочие были настолько дружественными и никогда не относились к детям как к помехе, особенно когда их засыпали вопросами о том, что они делают, во что одеты и почему еще не закончили работу", — рассказывает госпожа Мортон.

По ее словам, дети до сих пор называют этим словом любого мужчину, который работает в их доме.

"И даже меня, особенно когда пытаются сделать так, чтобы я быстрее ушла из дома", — смеется Эми.

Напомним, ранее Фокус писал об Авроре Маккосланд — матери пятилетнего школьника, которая поделилась забавной историей в TikTok. После уроков учительница пригласила ее на разговор и рассказала, что мальчик изрядно поразил весь класс своей версией того, кем работает его мама. Этот курьез вызвал волну шуток и смеха в соцсетях.

А тем временем в Португалии 29-летняя Кандида Вилла-Лобос вместе с 28-летним мужем Себастьяо Оливейрой пытались развеселить своего двухмесячного сына. Однако, несмотря на все усилия родителей, малыш ответил им лишь серьезным, равнодушным взглядом.