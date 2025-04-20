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Мати не була готова почути, чого її маленькі сини навчилися від робітників (відео)

Мати розказала про те, що почали казати її сини після спілкування з домашніми робітниками
Фото: TikTok | Емі Мортон здивував лексикон її синів

Ремонтна бригада, яка працювала у будинку поблизу міста Мальборо в англійському графстві Вілтшир, залишила після себе не лише оновлену кухню, а й лінгвістичний слід у лексиконі дітей.

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Про цей курйозний випадок розповіла Емі Мортон, матір малечі, у короткому відео, опублікованому в TikTok.

"Ми повністю оновили електропроводку та встановили нову кухню. Протягом місяця різні майстри постійно заходили й виходили з нашого дому. Обидва мої сини — і однорічний, і трирічний — почали вживати слово mate ("друзяка" у перекладі) приблизно через тиждень після того, як ремонтники з'явилися в нашому будинку", — пояснила жінка.

Словниковий запас дітей

Як пояснює підпис до відео, хлопчики почали використовувати слово mate практично до всіх, з ким контактують. Такі зміни в лексиконі малюків неабияк розважили маму: "Вважаю це їхньою класичною поведінкою, просто вони кумедні. Можливо, я суб'єктивна, але їхнє почуття гумору, враховуючи вік, просто надзвичайне".

Не лише Емі насмішила нова звичка синів. Будівельники також були в захваті від спроб хлопчиків наслідувати їх.

Дитина зісвітлим волоссям сидить на кріслі біля будинку Fullscreen
Хлопчики почали повторювати слова за робітниками
Фото: TikTok

"Усі майстри називали хлопців mate, і їм це дуже подобалося. Робітники були настільки дружніми й ніколи не ставилися до дітей як до перешкоди, особливо коли їх засипали запитаннями про те, що вони роблять, у що вдягнені та чому ще не закінчили роботу", — розповідає пані Мортон.

За її словами, діти досі називають цим словом будь-якого чоловіка, який працює в їхньому будинку.

"І навіть мене, особливо коли намагаються зробити так, щоб я швидше пішла з дому", — сміється Емі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Аврору Маккосланд — матір п’ятирічного школяра, яка поділилася кумедною історією в TikTok. Після уроків учителька запросила її на розмову й розповіла, що хлопчик неабияк вразив увесь клас своєю версією того, ким працює його мама. Цей курйоз викликав хвилю жартів і сміху в соцмережах.

А тим часом у Португалії 29-річна Кандіда Вілла-Лобос разом із 28-річним чоловіком Себастьяо Олівейрою намагалися розвеселити свого двомісячного сина. Проте, попри всі зусилля батьків, малюк відповів їм лише серйозним, байдужим поглядом.