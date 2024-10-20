Прискорить одужання і полегшить хірургам роботу: винайдено новий передопераційний тест для дітей

Стрес і тривога є не просто моральними тягарями, а й фізичним ворогом нашому здоров'ю, особливо під час складних операцій. Прагнучи передбачити подібні ускладнення серед дітей, хірурги винайшли унікальний тест їхнього психічного здоров'я.

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Новий інструмент, розроблений вченими, може допомогти лікарям виявити дітей з тривогою або депресією перед операцією, йдеться в дослідженні, представленому на щорічній зустрічі Anesthesiology 2024. Воно показало, що використання інструменту оцінки знань і компетенцій (KCAT) у передопераційній обстановці цілком здійсненне, при цьому більш ніж у половини дітей, які пройшли обстеження, виявили ознаки тривоги, а у понад третини — симптоми депресії, пише Medical Xpress.

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Провідна авторка дослідження, Елізабет Пілі, доктор медичних наук, доцент кафедри анестезії та реаніматології Медичного університету Чикаго, яка презентувала свою роботу на зустрічі, наголосила на високій поширеності цих станів серед дитячих пацієнтів. "Багато дітей відчувають тривогу перед операцією, а стрес, пов'язаний з її проведенням, може її посилити, — зазначила вона, — це може призвести до таких ускладнень, як незговірливість під час анестезії, тривале відновлення і посилення післяопераційного болю".

У дослідженні 65 дітям, на яких чекали планові операції, було запропоновано комп'ютеризований інструмент оцінки психічного здоров'я KCAT. Середній вік дітей становив 13 років, а сам інструмент давав змогу швидко і точно виявити тривогу і депресію, причому результати були отримані трохи більше ніж за дві хвилини на кожну дитину. Близько 57% дітей показали позитивний результат на тривогу і 34% — на депресію.

Цей інструмент оцінки може значно поліпшити догляд за дитячими хірургічними пацієнтами, надаючи дані про психічне здоров'я в режимі реального часу, які можуть бути використані для адаптації варіантів лікування, вважають автори. Сара Нізамуддін, доктор медичних наук, співавторка дослідження і доцентка кафедри анестезії та реаніматології Чиказького університету, наголосила на важливості швидкого скринінгу. "Здатність швидко оцінити і зафіксувати рівень тривоги і депресії може дозволити лікарям запропонувати різні варіанти зниження тривоги до операції", — заявила вона.

Загальне зростання тривоги і депресії серед дітей у багатьох країнах робить все більш складним для медичних працівників ефективне вирішення їхніх проблем. З огляду на те, що тисячі дітей щорічно піддаються хірургічним операціям, KCAT є цінним інструментом для передопераційного скринінгу психічного здоров'я, який не потребує участі кваліфікованого лікаря.

Утім, слід зазначити, що тривожність і депресія в дітей зростає в усьому світі загалом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 20 % підлітків у світі щорічно стикаються з проблемами психічного здоров'я, при цьому багато захворювань залишаються недіагностованими. Проведення ранньої оцінки психіки, подібної до KCAT, може призвести до поліпшення результатів як у хірургічних, так і в інших умовах роботи з дітьми.

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