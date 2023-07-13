Ритм спілкування. Музика допомогла дітям із проблемами з мовленням краще говорити

У незвичному поєднанні науки і мистецтва дослідники використовували силу ритму, щоб допомогти дітям з поширеним мовним розладом краще складати і повторювати речення.

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Нещодавно вчені з Університету Західного Сіднея зробили цікаве відкриття, яке може дати надію людям із розладом розвитку мовлення (РРМ). Дослідники виявили, що діти з цим мовним розладом можуть значно поліпшити свої навички повторення речень, коли вони слухають регулярні музичні ритми, пише New Atlas.

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Мова — це наш основний спосіб спілкування, і для більшості з нас навчитися говорити і розуміти слова — природна частина дорослішання. Але для деяких людей мова — це щоденна боротьба. Близько 7% населення Землі страждають на РРМ, яке ускладнює спілкування і розуміння інших людей. Цей стан проявляється в дитинстві та зберігається, впливаючи не тільки на успішність у школі, а й на соціальне життя.

Група дослідників звернулася до музики тому, що наш мозок обробляє музику і мову дуже схожим чином. Минулі дослідження показали, що ті ділянки мозку, які світяться, коли ми насолоджуємося симфонією, працюють і під час складання речень.

Щоб перевірити це, вчені працювали з групою франкомовних дітей, частина з яких страждала від РРМ, а частина — ні. Діти прослуховували регулярний або нерегулярний ритм, а потім їх просили повторити низку речень. Також було проведено окреме завдання, в якому діти виконували візуальне завдання після прослуховування ритмів.

Результати виявилися вельми примітними. Незалежно від наявності або відсутності мовних розладів, усі діти краще повторювали речення після прослуховування регулярних ритмів порівняно з нерегулярними. Цікаво, що цей ефект не поширювався на виконання візуальних завдань, що свідчить про те, що ефект від прослуховування ритмів відноситься тільки до мовної роботи.

Повторення речень являє собою особливу проблему для дітей з РРМ. Їм часто буває важко вибудувати слова в правильному порядку або запам'ятати складні граматичні правила. Дослідження показує, що така доступна і приємна музика може допомогти цим дітям більш ефективно спілкуватися.

При цьому дослідники одразу ж застерігаються, що їхнє дослідження не означає, що музика є чарівною паличкою-виручалочкою для дітей з РРМ. Це складний стан, і його діагностикою та лікуванням займаються кваліфіковані логопеди. Однак дане дослідження дає змогу припустити, що включення ритмічної музики в логопедичну роботу може стати цінним інструментом допомоги таким дітям.

Розуміння та лікування РРМ дуже важливе, оскільки цей розлад може ускладнювати взаємодію дітей з однолітками, вчителями та батьками. Ефективна терапія може допомогти пом'якшити ці проблеми, і є надія, що включення музики в схему лікування зробить її ще успішнішою.

Той факт, що таке універсальне і приємне заняття, як музика, може допомогти впоратися із серйозним мовним розладом, викликає непідробну наснагу. Ми давно знаємо, що музика чинить сильний вплив на наші емоції, але відрадно бачити, що вона може чинити настільки глибокий вплив і на нашу здатність до спілкування.

Раніше Фокус писав про те, що наш організм здатний заздалегідь визначати популярну музику. Наш організм може дізнатися наскільки успішною буде пісня раніше за нас, і в майбутньому це може переосмислити всю музичну індустрію і те, як ми слухаємо музику.

Також Фокус писав про причини нашої тяги до сумної музики. На думку деяких учених, ці мелодії не тягнуть нас донизу, скоріше, вони наближають нас до колективного людського досвіду.