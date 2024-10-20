Точнейший и доступный МРТ: ученые создали уникальный метод сканирования мозга с помощью ИИ

Сканирование мозга является важной частью обнаружения целого ряда осложнений и заболеваний, но высокоточные аппараты встречаются довольно редко. Однако ученые считают, что смогут в будущем изменить эту ситуацию, представив свою новую технологию.

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Исследователи недавно расширили возможности медицинской визуализации, соединив искусственный интеллект (ИИ) с магнитно-резонансной томографией (МРТ), чтобы улучшить диагностику и мониторинг заболеваний мозга. С помощью такого дуэта ученые надеются получать изображения высочайшего качества и научиться заранее определять многие заболевания мозга, пишет Knowridge.

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Ключевой разработкой в этой области является использование машинного обучения для улучшения МРТ-изображений, особенно на более распространенных аппаратах МРТ 3Т, чтобы получить изображения, сравнимые со сверхвысокопольными системами 7 Т. Несмотря на то, что 7Т МРТ обеспечивают гораздо более четкие и детальные изображения, особенно при сканировании мозга, они остаются редкостью: по данным Национальных институтов здравоохранения, к 2022 году в мире использовалось всего около 100 таких аппаратов.

Для решения проблемы ограниченной доступности 7Т МРТ группа специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) разработала алгоритм машинного обучения, который позволяет создавать синтетические 7Т изображения на основе стандартных 3Т МРТ сканов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. Эти изображения, улучшенные искусственным интеллектом, обеспечивают значительно более высокое разрешение, помогая врачам более эффективно визуализировать различные аномалии мозга. Доктор Реза Аббаси-Асл, доцент неврологии в UCSF, объяснил, что их модель "улучшает визуализацию и идентификацию аномалий, полученных с помощью МРТ при травматических повреждениях мозга".

Команда UCSF протестировала свой алгоритм на данных МРТ пациентов с легкими травматическими повреждениями мозга (ТПМ). Созданные искусственным интеллектом синтетические изображения, полученные на томографе 7T, позволили более четко определить тонкие аномалии мозга, такие как микротела и поражения белого вещества, которые зачастую трудно обнаружить при стандартной МРТ 3T. Такая четкость даст врачам более точную информацию для диагностики и лечения черепно-мозговых травм, уверенны авторы.

Помимо ТПМ, эта технология имеет потенциал для других неврологических заболеваний, таких как рассеянный склероз (РС). Обнаружение небольших изменений в тканях мозга имеет решающее значение для мониторинга прогрессирования заболевания при РС, а более четкие изображения, полученные с помощью МРТ с искусственным интеллектом, могут привести к более ранней и точной диагностике, улучшая состояние пациентов.

Однако для того, чтобы подтвердить надежность этой технологии в клинических условиях, необходимо провести дополнительные испытания, прежде чем она получит широкое распространение. Интеграция искусственного интеллекта в медицинскую визуализацию представляет собой значительное достижение, способное изменить диагностику во многих областях, включая онкологию и кардиологию, но вместе с тем является и вызовом для науки и общества. Однако ученые считают, что по мере дальнейшего развития технологий ИИ они будут играть ключевую роль в повышении точности и доступности медицинской визуализации, принося пользу пациентам с самыми разными заболеваниями.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.