Найточніший і найдоступніший МРТ: учені створили унікальний метод сканування мозку за допомогою ШІ

Сканування мозку є важливою частиною виявлення цілої низки ускладнень і захворювань, але високоточні апарати трапляються досить рідко. Однак вчені вважають, що зможуть у майбутньому змінити цю ситуацію, представивши свою нову технологію.

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Дослідники нещодавно розширили можливості медичної візуалізації, з'єднавши штучний інтелект (ШІ) з магнітно-резонансною томографією (МРТ), щоб поліпшити діагностику і моніторинг захворювань мозку. За допомогою такого дуету вчені сподіваються отримувати зображення найвищої якості і навчитися заздалегідь визначати багато захворювань мозку, пише Knowridge.

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Ключовою розробкою в цій царині є використання машинного навчання для поліпшення МРТ-зображень, особливо на поширеніших апаратах МРТ 3Т, щоб отримати зображення, які можна порівняти з надвисокопольними системами 7Т. Незважаючи на те, що 7Т МРТ забезпечують набагато чіткіші й детальніші зображення, особливо під час сканування мозку, вони залишаються рідкістю: за даними Національних інститутів охорони здоров'я, до 2022 року у світі використовували лише близько 100 таких апаратів.

Для розв'язання проблеми обмеженої доступності 7Т МРТ група фахівців з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) розробила алгоритм машинного навчання, який дає змогу створювати синтетичні 7Т зображення на основі стандартних 3Т МРТ-сканів, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. Ці зображення, поліпшені штучним інтелектом, забезпечують значно вищу роздільну здатність, допомагаючи лікарям ефективніше візуалізувати різні аномалії мозку. Доктор Реза Аббасі-Асл, доцент неврології в UCSF, пояснив, що їхня модель "покращує візуалізацію та ідентифікацію аномалій, отриманих за допомогою МРТ під час травматичних ушкоджень мозку".

Команда UCSF протестувала свій алгоритм на даних МРТ пацієнтів із легкими травматичними ушкодженнями мозку (ТПМ). Створені штучним інтелектом синтетичні зображення, отримані на томографі 7T, дали змогу чіткіше визначити тонкі аномалії мозку, як-от мікротіла та ураження білої речовини, які часто важко виявити за стандартної МРТ 3T. Така чіткість дасть лікарям більш точну інформацію для діагностики та лікування черепно-мозкових травм, впевнені автори.

Крім ТПМ, ця технологія має потенціал для інших неврологічних захворювань, таких як розсіяний склероз (РС). Виявлення невеликих змін у тканинах мозку має вирішальне значення для моніторингу прогресування захворювання за РС, а чіткіші зображення, отримані за допомогою МРТ зі штучним інтелектом, можуть призвести до більш ранньої і точної діагностики, покращуючи стан пацієнтів.

Однак для того, щоб підтвердити надійність цієї технології в клінічних умовах, необхідно провести додаткові випробування, перш ніж вона набуде широкого поширення. Інтеграція штучного інтелекту в медичну візуалізацію є значним досягненням, здатним змінити діагностику в багатьох галузях, включно з онкологією та кардіологією, але водночас є і викликом для науки та суспільства. Однак вчені вважають, що в міру подальшого розвитку технологій ШІ вони відіграватимуть ключову роль у підвищенні точності та доступності медичної візуалізації, приносячи користь пацієнтам із найрізноманітнішими захворюваннями.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.