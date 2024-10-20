Страх и тревога останутся позади: ученые представили эффективную антистрессовую терапию

Рабочие условия иногда приводят к накоплению стресса, который значительно влияет на нашу производительность. Однако ученые обнаружили простой, доступный и эффективный способ, который может избавить нас от страха и переживаний, мешающих сосредоточиться.

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Согласно исследованию, проведенному учеными, обычное письмо, описывающее личные переживания может помочь мозгу работать более эффективно. Этот метод оказался особенно полезным для тех, кто склонен чрезмерно беспокоиться, поскольку он высвобождает когнитивные ресурсы, пишет PsyBlog.

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Ведущий автор исследования, Ганс Шродер, описал этот процесс как сходный с многозадачностью, когда хронические тревожники не только справляются с задачей, но и пытаются контролировать свои тревожные мысли. Занимаясь экспрессивным письмом, люди могут разгрузить свои мысли, позволяя мозгу лучше сосредоточиться на задаче, что в конечном итоге повышает производительность.

В исследовании, опубликованном в журнале Psychophisiology, участники, которые считали себя хроническими тревожниками, были разделены на две группы, прежде чем их попросили выполнить стрессовое задание. Одна группа в течение восьми минут писала о своих самых сильных эмоциях, а другая — о повседневных делах предыдущего дня. Сканирование мозга показало, что те, кто выразил свои чувства, продемонстрировали более эффективную мозговую активность во время выполнения стрессовой задачи по сравнению с контрольной группой. Джейсон Мозер, соавтор исследования, объяснил работу мозга во время выполнения этих задач с помощью автомобильной аналогии. Он сказал: "Волнующиеся студенты, которые писали о своих проблемах, действовали скорее как новый Prius, а те, кто не писал, оставались как старая Impala 74-го года, затрачивая больше умственной энергии для достижения тех же результатов". Это сравнение иллюстрирует, что разгрузка переживаний с помощью письма может привести к более плавному когнитивному процессу.

Данное исследование опирается на результаты предыдущих работ, которые показали пользу экспрессивного письма для преодоления стресса. Однако в нем был сделан новый вывод о том, что письмо может также подготовить мозг к предстоящим стрессовым событиям, предлагая ментальную передышку, которая позволяет лучше выполнять задачи под давлением. Доктор Мозер добавил, что эта техника "снимает напряжение" и помогает людям, испытывающим беспокойство, подходить к решению задач с более спокойным и целеустремленным настроем.

Выразительное письмо изучалось в различных психологических исследованиях на предмет его способности помогать управлять эмоциями, но в данном исследовании акцент смещен на его практическое применение для повышения когнитивной эффективности. Освобождая психические ресурсы, которые в противном случае были бы поглощены беспокойством, люди могут выполнять задачи с меньшей нагрузкой на мозг, что делает эту технику простым, но эффективным инструментом для тех, кто склонен к беспокойству перед стрессовыми ситуациями, заявили авторы.

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