Страх і тривога залишаться позаду: вчені представили ефективну антистресову терапію

Робочі умови іноді призводять до накопичення стресу, який значно впливає на нашу продуктивність. Однак учені виявили простий, доступний та ефективний спосіб, який може позбавити нас страху та переживань, що заважають зосередитися.

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Згідно з дослідженням, проведеним вченими, звичайний лист, що описує особисті переживання, може допомогти мозку працювати ефективніше. Цей метод виявився особливо корисним для тих, хто схильний надмірно турбуватися, оскільки він вивільняє когнітивні ресурси, пише PsyBlog.

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Провідний автор дослідження, Ганс Шродер, описав цей процес як схожий з багатозадачністю, коли хронічні тривожники не тільки справляються із завданням, а й намагаються контролювати свої тривожні думки. Займаючись експресивним письмом, люди можуть розвантажити свої думки, дозволяючи мозку краще зосередитися на завданні, що зрештою підвищує продуктивність.

У дослідженні, опублікованому в журналі Psychophisiology, учасники, які вважали себе хронічними тривожниками, були розділені на дві групи, перш ніж їх попросили виконати стресове завдання. Одна група протягом восьми хвилин писала про свої найсильніші емоції, а інша — про повсякденні справи попереднього дня. Сканування мозку показало, що ті, хто висловив свої почуття, продемонстрували ефективнішу мозкову активність під час виконання стресового завдання порівняно з контрольною групою. Джейсон Мозер, співавтор дослідження, пояснив роботу мозку під час виконання цих завдань за допомогою автомобільної аналогії. Він сказав: "Хвилюючі студенти, які писали про свої проблеми, діяли скоріше як новий Prius, а ті, хто не писав, залишалися як стара Impala 74-го року, витрачаючи більше розумової енергії для досягнення тих самих результатів". Це порівняння ілюструє, що розвантаження переживань за допомогою письма може призвести до більш плавного когнітивного процесу.

Це дослідження спирається на результати попередніх робіт, які показали користь експресивного письма для подолання стресу. Однак у ньому було зроблено новий висновок про те, що письмо може також підготувати мозок до майбутніх стресових подій, пропонуючи ментальний перепочинок, який дає змогу краще виконувати завдання під тиском. Доктор Мозер додав, що ця техніка "знімає напругу" і допомагає людям, які відчувають занепокоєння, підходити до розв'язання завдань із спокійнішим і цілеспрямованішим настроєм.

Виразне письмо вивчалося в різних психологічних дослідженнях на предмет його здатності допомагати керувати емоціями, але в цьому дослідженні акцент зміщений на його практичне застосування для підвищення когнітивної ефективності. Звільняючи психічні ресурси, які в іншому разі були б поглинені занепокоєнням, люди можуть виконувати завдання з меншим навантаженням на мозок, що робить цю техніку простим, але ефективним інструментом для тих, хто схильний до занепокоєння перед стресовими ситуаціями, заявили автори.

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