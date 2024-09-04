Найбільша сила у Всесвіті: вчені розповіли, який тип кохання найсильніший

Кохання є дуже складним процесом, що складається з різноманітних хімічних реакцій у нас у мозку. Нещодавно вчені з'ясували, який саме тип кохання є найсильнішим і чи мають рацію поширені думки з цього приводу.

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Вчені з Університету Аалто провели незвичайне дослідження, яке показало, як різні форми любові обробляються в нашому мозку. Використовуючи передові методи візуалізації мозку, дослідники вивчили, як романтична любов, батьківська любов, любов до домашніх тварин і навіть любов до природи активують певні ділянки мозку, склавши своєрідну "мапу кохання мозку", пише Knowridge.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Cerebral Cortex, узяли участь 55 осіб, усі з яких були батьками, що перебувають у любовних стосунках. Їх попросили уявити повсякденні сценарії, що викликають почуття любові, наприклад, як вони вперше бачать свою новонароджену дитину, а активність їхнього мозку відстежували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ).

Результати дослідження засвідчили, що всі види любові викликають активність у певних ділянках мозку, особливо в тих, які пов'язані із соціальною взаємодією та емоційним опрацюванням. Однак інтенсивність мозкової активності варіювалася залежно від типу любові. Вченими було виявлено, що:

Батьківське кохання викликає найбільш інтенсивну активність, особливо в системі винагороди мозку, зокрема в ділянці, відомій як стріатум.

викликає найбільш інтенсивну активність, особливо в системі винагороди мозку, зокрема в ділянці, відомій як стріатум. Романтичне кохання також сильно активувало центри винагороди мозку, хоча й дещо меншою мірою, ніж батьківське кохання.

також сильно активувало центри винагороди мозку, хоча й дещо меншою мірою, ніж батьківське кохання. Любов до незнайомців активувала мозок менше, ніж любов до близьких стосунків.

активувала мозок менше, ніж любов до близьких стосунків. Любов до природи стимулювала як систему винагороди, так і зорові зони мозку, але не задіяла соціальні зони мозку так сильно, як любов до людей.

Ще одне дивовижне відкриття було пов'язане з любов'ю до домашніх тварин: власники домашніх тварин виявляли більшу мозкову активність у соціальних ділянках мозку, коли думали про своїх улюбленців, порівняно з тими, хто не мав домашніх тварин. Це дозволило дослідникам визначити власників домашніх тварин, просто проаналізувавши їхню мозкову активність. Це дослідження ґрунтується на попередній роботі тієї ж команди, яка вивчала, як любов відчувається в тілі.

Результати цього дослідження не тільки поглиблюють наше розуміння того, як кохання впливає на мозок, а й відкривають потенційні шляхи для поліпшення лікування психічних захворювань. Дослідники сподіваються, що, краще розуміючи роль мозку в коханні, можна буде розробити нові підходи для допомоги людям, які страждають на розлади прив'язаності, депресію або проблеми у стосунках.

Це дослідження підкреслює складність любові та її глибокі зв'язки з нашим мозком і емоціями. Чи то любов до партнера, дитини, домашньої тварини або навіть до природи, наш мозок реагує на це унікальним і захопливим чином.

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