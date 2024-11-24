Один із близнюків став веганом, а інший їв м'ясо: як це вплинуло на їхнє здоров'я

У результаті експерименту стало відомо, що споживання м'яса допомагає набирати м'язову масу, а овочів — для позбавлення від вісцерального жиру.

Пара ідентичних близнюків дотримувалася абсолютно різних дієт як експеримент — і ось що сталося з їхніми тілами. Про це йдеться у виданні Unilad.

Ви, ймовірно, в якийсь момент замислювалися, чи не краще вам перейти на веганство. Те ж саме стосується і повністю м'ясоїдної дієти — і, з огляду на безліч дієт, як-от вегетаріанство, пескетаріанство або кето, важко визначити, яка з них справді корисніша для вашого тіла.

А якщо ви зайдете в соціальні мережі, то побачите, як багато людей поділяться своєю думкою про те, що вам слід їсти. Ось тут-то і стане в пригоді експеримент Стенфордського університету.

У своєму звіті в листопаді минулого року Stanford Medicine досліджувала ідею про те, що веганська дієта покращує здоров'я серцево-судинної системи, і пояснила основні переваги для здоров'я як всеїдної, так і веганської дієти.

Провівши експеримент за участю 22 ідентичних близнюків, вони змогли виключити важливі чинники, як-от генетичні відмінності, виховання і спосіб життя.

"У дослідженні, яке проводили з травня до липня 2022 року, взяли участь 22 пари ідентичних близнюків, загалом 44 учасники", — пояснюється у звіті.

Дослідження також було частиною документального фільму Netflix "Ти — те, що ти їси: експеримент із близнюками", який вийшов минулого року.

Учасникам надали 21 прийом їжі на основі рослинної або м'ясної їжі від служби громадського харчування, а протягом останніх чотирьох тижнів вони готували собі їжу самостійно.

А двоє з близнюків, які брали участь у дослідженні, поговорили з New York Post і розповіли про великі відмінності в їхньому здоров'ї після 2 місяців.

Близнюки Джевон і Джон Віттінгтон, 22 роки, обидва були в чудовій формі та мали здорову серцево-судинну систему до початку дослідження.

Джон, який перейшов на веганську дієту, зміг скинути значно більше вісцерального жиру, який, як відомо, більш небезпечний у довгостроковій перспективі.

Відсоток жиру в організмі Джона становив 11,1 відсотка — майже рівно 6 унцій — вісцерального жиру, який утворюється навколо центру тіла.

У Джевона, якому було призначено всеїдну дієту, перед початком дослідження була майже така сама кількість жиру в організмі — 11 відсотків, і він важив трохи більше.

Близнюки також займалися спортом кілька разів на тиждень, приділяючи особливу увагу кардіо, силовим та інтервальним тренуванням.

До кінця дослідження Джон втратив 86 грамів вісцерального жиру, дотримуючись своєї веганської дієти.

Для порівняння, вісцеральний жир Джевона знизився всього на 50 грамів.

Веганська дієта також призвела до 20-відсоткового зниження рівня інсуліну і 12-відсоткового зниження рівня поганого холестерину.

Однак м'ясна дієта дала змогу наростити більше м'язів, оскільки Джевон набрав додаткові 3 кг м'язів за вісім тижнів, тоді як його брат набрав лише 1 кг.

Після дослідження Джевон сказав, що вони "скоротили споживання м'яса і молочних продуктів", додавши: "Але це довело нам, що ми можемо продовжувати харчуватися так, як ми їмо".

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