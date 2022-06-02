Ученые рассказали, какие формы мужского тела привлекают женщины больше всего

Многие думают, что женщинам нравятся в основном накаченные и стройные мужчины, однако так ли это на самом деле, объяснили эксперты.

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Если у вас неидеальное тело, спросите вашу девушку, какое телосложение она предпочитает в мужчинах. Согласно новому исследованию ученых из Университет Гриффита, если она сказала что-то, кроме живота с кубиками, накачанных бицепсов и больших мощных ног, есть большая вероятность, что она лжет вам из доброты, пишет IFLS.

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Новое исследование было направлено на то, чтобы проверить, насколько важна физическая сила для физической привлекательности мужчин. Группам женщин показывали фотографии мужских торсов, и просили оценить их привлекательность или физическую силу. Некоторые из этих мужчин были обычными студентами университета, другие же занимались своим телом и тренировались от 3 до 5 раз в неделю.

К слову, вы можете и сами принять участие в эксперименте. Ниже приведены примеры торсов, использовавшихся в исследовании.

[ + – ] Самым важным фактором, определяющим привлекательность мужчин для женщин, участвовавших в исследовании, была их физическая сила

Как отмечают ученые, если вам больше понравился торс студента без кубиков, то вы находитесь в ничтожном меньшинстве. Как оказалось на самом деле, из 160 женщин, принявших участие в исследовании, ни одна не отдала предпочтение телу без кубиков и больших мышц.

"Нас не удивило то, что женщины находили физически сильных мужчин привлекательным. Нас удивило то, насколько сильным был эффект. Мы не смогли найти ни одной женщины, которая предпочитала бы более слабые или женственные мужские тела", — рассказал ведущий автор исследования Аарон Селл.

Самым важным фактором, определяющим привлекательность мужчин для женщин, участвовавших в исследовании, была их физическая сила. Мужчины, которых считали самыми сильными составляли 70%. После дальнейшего анализа исследователи также обнаружили, что женщины предпочитают высоких и стройных мужчин.

Если у вас не идеальная фигура (как у всех, у кого нет времени каждый день ходить в спортзал), не стоит так сильно беспокоиться. Во-первых, как отмечают эксперты, очень маловероятно, что в ближайшем будущем женщины будут выбирать себе партнеров только по торсу.

[ + – ] Как отмечают ученые, если вам больше понравился торс студента без кубиков, то вы находитесь в ничтожном меньшинстве

Во-вторых, этот эксперимент не был масштабным. В общей сложности 160 женщин — не так уж много участников, и необходимы дальнейшие исследования. Так, команда признает, что другие исследования показали, что женщины предпочитают более женственные мужские лица, которые обычно не встречаются у мужчин с чрезвычайно мускулистым телом.

"Даже если у вас есть лишний вес, уверенность в себе и сила может это компенсировать. В принципе, быть сильным парнем с лишним весом — это нормально, что, я думаю, многих успокоит", — заключил Селл.

Напомним, что ранее специалисты проводили другое не менее интересное исследование. Так они выяснили, что выражение "любовь с первого взгляда" действительно работает. Они вычислили точное время и как оказалось, чтобы паре почувствовать взаимное влечение необходимо всего 2 минуты.