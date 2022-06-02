Вчені розповіли, які форми чоловічого тіла приваблюють жінок найбільше

Багато хто думає, що жінкам подобаються здебільшого накачені та стрункі чоловіки, проте чи так це насправді, пояснили експерти.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Якщо у вас неідеальне тіло, запитайте вашу дівчину, якій статурі вона віддає перевагу в чоловіках. Згідно з новим дослідженням вчених з Університету Гріффіта, якщо вона сказала щось, крім живота з кубиками, накачаних біцепсів і великих потужних ніг, є велика ймовірність, що вона бреше вам з доброти, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нове дослідження спрямоване на те, щоб перевірити, наскільки важливою є фізична сила для фізичної привабливості чоловіків. Групам жінок показували фотографії чоловічих торсів і просили оцінити їхню привабливість або фізичну силу. Деякі з цих чоловіків були звичайними студентами університету, інші займалися своїм тілом і тренувалися від 3 до 5 разів на тиждень.

До речі, ви можете взяти участь в експерименті. Нижче наведено приклади торсів, що використовували в дослідженні.

[ + – ] Найважливішим фактором, що визначає привабливість чоловіків для жінок, які брали участь у дослідженні, була їхня фізична сила

Як зазначають вчені, якщо вам більше сподобався торс студента без кубиків, то ви перебуваєте в нікчемній меншості. Як виявилося насправді, зі 160 жінок, які взяли участь у дослідженні, жодна не віддала перевагу тілу без кубиків та великих м'язів.

"Нас не здивувало те, що жінки бачили фізично сильних чоловіків привабливим. Нас здивувало те, наскільки сильним був ефект. Ми не змогли знайти жодної жінки, яка надавала б перевагу слабкішим або жіночнішим чоловічим тілам", — розповів провідний автор дослідження Аарон Селл.

Найважливішим чинником, що визначає привабливість чоловіків для жінок, що в дослідженні, була їхня фізична сила. Чоловіки, яких вважали найсильнішими, становили 70%. Після подальшого аналізу дослідники також виявили, що жінки віддають перевагу високим і струнким чоловікам.

Якщо у вас не ідеальна фігура (як у всіх, хто не має часу щодня ходити в спортзал), не варто так турбуватися. По-перше, як зазначають експерти, дуже малоймовірно, що в найближчому майбутньому жінки обиратимуть собі партнерів лише торсом.

[ + – ] Як зазначають вчені, якщо вам більше сподобався торс студента без кубиків, то ви перебуваєте у нікчемній меншості

По-друге, цей експеримент не був масштабним. Загалом 160 жінок — не так багато учасників, і необхідні подальші дослідження. Так, команда визнає, що інші дослідження показали, що жінки надають перевагу жіночнішим чоловічим особам, які зазвичай не зустрічаються в чоловіків з надзвичайно мускулистим тілом.

"Навіть якщо у вас є зайва вага, впевненість у собі й сила може це компенсувати. У принципі, бути сильним хлопцем із зайвою вагою — це нормально, що, я думаю, багатьох заспокоїть", — сказав Селл.

Нагадаємо, що раніше фахівці проводили інше не менш цікаве дослідження. Так вони з'ясували, що вираз "кохання з першого погляду" дійсно працює. Вони вирахували точний час і виявилося, щоб парі відчути взаємний потяг необхідно всього 2 хвилини.