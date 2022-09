PETA закликала жінок бойкотувати секс із чоловіками, які їдять м'ясо — виробляють парникові гази

Борці за права тварин і екологію виступили з безпрецедентною заявою, що чоловікам, які не готові відмовитися від м'яса, потрібно заборонити займатися сексом.

Скандально відома організація PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), яка позиціонує себе як борців за права тварин, виступила з новою безпрецедентною заявою — чоловікам, які їдять м'ясо, потрібно заборонити займатися сексом, пише Daily Star.

Цього разу поборники прав тварин обґрунтували свою заяву новим науковим дослідженням про те, що чоловіки виробляють майже вдвічі більше парникових газів, ніж жінки.

PETA заявила, що вживання сосисок і шніцелів є ознакою "токсичної мужності", і це настав час зупинити. Основний акцент у своїй заяві представники організації зробили на зовнішності "класичного мешканця передмістя", який на вихідних влаштовує барбекю з друзями та сусідами.

Глава групи PETA в Німеччині Деніел Кокс сказав, що суспільству необхідно відмовитися від образу "токсичної мужності", коли "справжній чоловік" асоціюється з пляшкою пива та щипцями для барбекю, який смажить сосиски по 70 центів на грилі за 700 доларів. На думку захисників прав тварин, ці люди сприймають барбекю лише за наявності м'яса та засуджують на тих, хто вирішив приготувати кабачки на грилі.

Представники організації вважають, що світові давно настав час відмовитися від цього образу "токсичної мужності" та вживання м'яса. У зв'язку з цим не запустили свою програму Veganstart — це абсолютно безплатна програма, яка покликана допомогти чоловікам відмовитися від вживання м'яса.

Борці за права тварин вважають, що тільки так можна подолати цей укорінений образ мужнього чоловіка, який асоціюється з грилем. Нібито саме цей фактор змушує чоловіків до вживання м'яса та зайвої маскулінності.

Свою пропозицію PETA підкріпили даними досліджень, де йдеться, що чоловіки виробляють парникових газів на 41% більше, ніж жінки. В основному це пов'язано зі вживанням м'яса. А щоб заклик набув ще більшого суспільного резонансу, борці за права тварин закликали жінок бойкотувати секс із чоловіками, які не готові перейти на рослинну їжу.

Раніше ООН закликала уряди різних країн створити спеціальні програми для населення, спрямовані на скорочення вживання м'яса. Свою заяву організація обґрунтувала тим, що на вирощування худоби припадає майже 15% від усіх викидів парникових газів.

