В мельчайших деталях. Ученые заглянули в самое сердце человека и показали его строение (видео)

Невероятная визуализация показывает путешествие в человеческое сердце, демонстрируя орган более подробно, чем когда-либо прежде.

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Сердце — один из важнейших органов в человеческом теле и нам многое известно о работе всей сердечно-сосудистой системы. Однако ученые продолжают исследовать его, чтобы узнать больше о строении органа и его уязвимых местах. В новом исследовании команда исследователей из Великобритании и Франции использовала новую невероятную рентгеновскую технику, пишет Daily Mail.

В результате ученым удалось заглянуть в самое сердце человека и изучить его анатомическую структуру в мельчайших деталях, чего не удавалось никогда прежде. По словам исследователей, им, по сути, удалось запечатлеть анатомическую структуру сердца размером до 20 микрометров, что соответствует половине ширины человеческого волоса.

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В некоторых областях визуализация была выполнена на клеточном уровне — в результате ученые смогли показать отдельные клетки человеческого органа. Видео было снято экспертами из Университетского колледжа Лондона и Европейской установки синхротронного излучения во Франции.

Здоровое сердце (на фото) было получено от 63-летнего белого мужчины-донора без каких-либо известных проблем с сердцем Фото: University College London

Авторы исследования отмечают, что в своей работе сравнили два человеческих сердца умерших взрослых доноров — здоровое и больное. На кадрах также видно, что здоровое человеческое сердце имеет четко очерченную форму, тогда как больное выглядит округлым с иссохшими сосудами и мышечными волокнами.

По словам соавтора исследования, профессора Питера Ли, фактическим им с коллегами удалось создать "атлас человеческого сердца". Визуализация позволяет рассмотреть орган в глобальном масштабе, а также увеличить изображение, чтобы рассмотреть отдельные сердечно-сосудистые особенности в беспрецедентных деталях.

Здоровое сердце: методика команды фиксирует анатомическую структуру сердца на расстоянии до 20 микрометров Фото: University College London

Для визуализации использовали два сердца умерших доноров: здоровое сердце принадлежало 63-летнему белому мужчине без каких-либо проблем с сердцем; второе сердце принадлежало 87-летней белой женщине с историей ишемической болезни сердца — орган был ослаблен из-за снижения кровотока.

Отметим, что ишемическая болезнь является причиной почти 9 миллионов людей или 16% смертей во всем мире, согласно статистике за 2019 год. Данные также свидетельствуют о том, что с 2001 года эта цифра выросла на 2 миллиона, а в условиях невероятной жары, вероятно, вырастет еще больше.

В своей работе ученые использовали рентгеновский метод, известный как иерархическая фазово-контрастная томография (HiP-CT). В результате им удалось получить изображения сердца в масштабе 20 микрометров. По словам профессора Ли, одним из основных преимуществ этого метода является то, что он позволяет получить полное трехмерное изображение органа, которое примерно в 25 раз лучше, чем клинический компьютерный томограф.

Отметим, что ученые не просто так взяли сердца посмертных доноров — дело в том, что сфотографировать сердце живого человека таким образом попросту не удастся — доза радиации была бы слишком велика. Однако ученые надеются, что спустя время этот метод станет более распространенным, чем стандартная компьютерная томография.

Эксперты считают, что изображения предоставят возможность лучше понять сердечно-сосудистые заболевания – название различных состояний, поражающих сердце или кровеносные сосуды и являющихся основной причиной смерти во всем мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали неизвестные процессы управления сердечной мышцей.