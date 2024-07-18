В мельчайших деталях. Ученые заглянули в самое сердце человека и показали его строение (видео)
Невероятная визуализация показывает путешествие в человеческое сердце, демонстрируя орган более подробно, чем когда-либо прежде.
Сердце — один из важнейших органов в человеческом теле и нам многое известно о работе всей сердечно-сосудистой системы. Однако ученые продолжают исследовать его, чтобы узнать больше о строении органа и его уязвимых местах. В новом исследовании команда исследователей из Великобритании и Франции использовала новую невероятную рентгеновскую технику, пишет Daily Mail.
В результате ученым удалось заглянуть в самое сердце человека и изучить его анатомическую структуру в мельчайших деталях, чего не удавалось никогда прежде. По словам исследователей, им, по сути, удалось запечатлеть анатомическую структуру сердца размером до 20 микрометров, что соответствует половине ширины человеческого волоса.
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В некоторых областях визуализация была выполнена на клеточном уровне — в результате ученые смогли показать отдельные клетки человеческого органа. Видео было снято экспертами из Университетского колледжа Лондона и Европейской установки синхротронного излучения во Франции.
Авторы исследования отмечают, что в своей работе сравнили два человеческих сердца умерших взрослых доноров — здоровое и больное. На кадрах также видно, что здоровое человеческое сердце имеет четко очерченную форму, тогда как больное выглядит округлым с иссохшими сосудами и мышечными волокнами.
По словам соавтора исследования, профессора Питера Ли, фактическим им с коллегами удалось создать "атлас человеческого сердца". Визуализация позволяет рассмотреть орган в глобальном масштабе, а также увеличить изображение, чтобы рассмотреть отдельные сердечно-сосудистые особенности в беспрецедентных деталях.
Для визуализации использовали два сердца умерших доноров: здоровое сердце принадлежало 63-летнему белому мужчине без каких-либо проблем с сердцем; второе сердце принадлежало 87-летней белой женщине с историей ишемической болезни сердца — орган был ослаблен из-за снижения кровотока.
Отметим, что ишемическая болезнь является причиной почти 9 миллионов людей или 16% смертей во всем мире, согласно статистике за 2019 год. Данные также свидетельствуют о том, что с 2001 года эта цифра выросла на 2 миллиона, а в условиях невероятной жары, вероятно, вырастет еще больше.
В своей работе ученые использовали рентгеновский метод, известный как иерархическая фазово-контрастная томография (HiP-CT). В результате им удалось получить изображения сердца в масштабе 20 микрометров. По словам профессора Ли, одним из основных преимуществ этого метода является то, что он позволяет получить полное трехмерное изображение органа, которое примерно в 25 раз лучше, чем клинический компьютерный томограф.
Отметим, что ученые не просто так взяли сердца посмертных доноров — дело в том, что сфотографировать сердце живого человека таким образом попросту не удастся — доза радиации была бы слишком велика. Однако ученые надеются, что спустя время этот метод станет более распространенным, чем стандартная компьютерная томография.
Эксперты считают, что изображения предоставят возможность лучше понять сердечно-сосудистые заболевания – название различных состояний, поражающих сердце или кровеносные сосуды и являющихся основной причиной смерти во всем мире.
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