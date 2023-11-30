Симфония органов. Ученые обнаружили прочную связь между нашим мозгом и сердцем

Новое исследование ученых показало, что даже такое обыденное явление как быстрое движение глаз на самом деле имеет точнейшую и сложную синхронизацию работы сердца и мозга.

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Недавнее исследование выявило удивительное взаимодействие между нашим сердцем и мозгом, влияющее на то, как мы воспринимаем и реагируем на окружающий мир. Ученые изучали, как сердце влияет на активность мозга, опираясь на результаты прошлых исследований и используя более современные методы, пишет ScienceAlert.

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Исследование нейробиолога Эсры Аль и ее команды из Института Макса Планка по изучению когнитивных функций человека и мозга в Германии показало, что наше восприятие внешних раздражителей колеблется с каждым ударом сердца. Во время фазы сокращения сердца, называемой систолой, острота наших ощущений снижается, но возвращается, когда сердце расслабляется в диастолу. Но еще интереснее то, как эти изменения, связанные с сердцебиением, влияют на двигательные функции нашего организма.

Существует ряд споров о том, замедляется ли время нашей реакции и обработка сенсорных сигналов во время систолы. Однако команда Аль обнаружила, что некоторые виды двигательной активности, например быстрые движения глаз, на самом деле синхронизируются с ритмом сердца. Это заставило их продолжить изучение того, как моторная кора — область мозга, контролирующая добровольные движения, — реагирует на протяжении всего сердечного цикла.

Команда провела эксперименты с 36 участниками, которых попросили выполнить простую двигательную задачу, записывая при этом работу мозга, сердца и мышц. Они обнаружили, что нервные сигналы, управляющие мышцами рук, были сильнее во время систолы. Это означает, что мышечная активность была более выраженной, когда участники выполняли задание во время фазы сокращения сердца.

Исследователи предполагают, что в сердечном цикле может существовать определенное время, когда наш мозг лучше приспособлен для обработки сенсорной информации или инициирования действий. Эти результаты не только дают новое понимание того, как взаимодействуют сердце и мозг, но и открывают новые возможности для изучения человеческого восприятия и управления двигательной активностью.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Также Фокус писал о том, что последствия глобального потепления буквально уменьшают наш мозг. Исследователи предполагают, что человеческий мозг неожиданным образом реагирует на стресс окружающей среды.