Неожиданный поворот. Ученые обнаружили, что изменения климата буквально уменьшают человеческий мозг

Исследователи предполагают, что человеческий мозг неожиданным образом реагирует на стресс окружающей среды.

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Десятилетиями ученые предупреждают о том, что человечество неизбежно столкнется с последствиями глобального потепления и резких изменений климата. Однако новое исследование предполагает, что климатические изменения также влияют и на человеческий мозг — буквально уменьшая его, пишет Science Alert.

Новое исследование когнитивного ученого Джеффа Моргана Стайбела из Музея естественной истории в Калифорнии предполагает связь между прошлыми изменениями климата и уменьшением размера человеческого мозга. Это адаптивная реакция была обнаружена при анализе климатических данных и человеческих останков за период в 50 000 лет. Автор исследования полагает, что полученные им результаты, могут дополнить понимание того, как люди развиваются и адаптируются в ответ на стресс окружающей среды.

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Стайбел отмечает, что в условиях глобального потепления, человечеству крайне важно понимать, какое влияние климатические изменения могут оказывать на человека, в том числе его мозг и поведение в целом. В ходе исследования были изучены почти три сотни особей Homo и то, как их мозг менялся в течение последних 50 000 лет в связи с естественными данными о глобальной средней температуре, влажности, а также количестве осадков. Результаты исследования свидетельствуют о том, что средний размер мозга человека стал значительно меньше, когда климат стал теплее, в сравнении с временем, когда на Земле было прохладнее.

Автор исследования отмечает, что на новую работу его вдохновило предыдущее исследование размера человеческого мозга, так как ему хотелось докопаться до первопричины. Стайбел отмечает, что исследователям уже известно, что за последние несколько миллионов лет мозг значительно вырос у разных видов животных. Однако важно понять, как именно менялся мозг у гоминидов в течение времени.

Для исследования ученый использовал данные о размерах черепах из 10 отдельных опубликованных источников: в общей сложности было учтено 373 измерения 2 человеческих костей за последние 50 тысяч лет. Далее он включил оценки размера тела, скорректированные в зависимости от географического региона и пола, чтобы оценить размер мозга.

Стайбел разделил останки на четыре группы в зависимости от того, как давно они жили: 100 лет, 5000 лет, 10 000 лет и 15 000 лет. После этого размер мозга сопоставили с климатическими записями, включающие данные о температуре Европейского проекта по исследованию льда в Антарктиде (EPICA), которые были собраны с помощью изучения ледяного керна Dome C и предоставляют точные измерения температуры поверхности за более чем 800 000 лет.

Результаты исследования демонстрируют закономерность изменения мозгу у Homo, которые коррелирует с изменениями климата при повышении и понижении температуры. Стайбел обнаружил, что у людей наблюдалось значительное уменьшение среднего размера мозга в течение всего периода голоценового потепление, составившее 10,7%. Автор исследования считает, что изменения размера мозга человека происходят через тысячи лет после изменения климата. В особенности это заметно после ледникового максимума, примерно через 17 000 лет.

Ученые отмечают, что акклиматизация, как правило, разворачивается в пределах одного поколения, а естественный обзор может произойти за несколько последовательных поколений, однако адаптация на уровне виды часто занимает несколько последовательных поколений.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта эволюционная модель, вероятно, произошла в течение относительно короткого периода времени — от 5 до 17 тысяч лет. И теперь Стайбел предполагает, что продолжающееся глобальное потепление может иметь губительные последствия для человечества. По сути, даже небольшое уменьшение мозга у современных людей может значительно повлиять на нашу физиологию.

Исследование также показывает, что на рост мозга оказывает влияние не только температура, но и влажность и количество осадков. Хотя температура все же играет более важную роль. Стайбел также отмечает, что климатические изменения в действительности влияют на размер мозга человека, впрочем, ученые все еще не понимают, каким именно образом это происходит. Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется больше дополнительных исследований.

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