В Лондоне хотят построить уникальный стеклянный небоскреб за 600 миллионов фунтов (фото)

Лондонцы озабочены тем, что новое здание будет возвышаться над собором Святого Павла и испортит исторический облик города.

В Лондоне хотят построить новый небоскреб за 600 миллионов фунтов стерлингов высотой в 935 футов (около 285 метров). Хоть на фото новый небоскреб под названием Bishopsgate выглядит очень эффектно, но лондонцы против его строительства, потому что он будет возвышаться над собором Святого Павла. Об этом пишет Daily Mail.

Башня Бишопсгейт высотой 935 футов станет третьим по высоте небоскребом в Лондоне. И 21 июля в лондонском Сити утвердят, или не утвердят проект. Если городской подкомитет по планированию даст зеленый свет, планы будут переданы на утверждение мэру Лондона Садику Хану.

Где будет расположен небоскреб Бишопсгейт Фото: Architects' Journal

Но уже несколько городских организаций выразили свой протест, заявив, что огромное стеклянное здание затмит Собор Святого Павла. Этот уже пятый по счету собор. Он был построен по проекту архитектора Кристофера Рена. Работы были начаты в 1675 году и завершены в 1708 году.

Новый небоскреб должен стать частью "восточного кластера" Лондона, который легко узнать по оригинальным небоскребам, которые называются в народе "Огурец", "Рация", "Чизегретер" и "Скальпель".

Новый небоскреб хотят построить на месте здания ХХ века, которое собираются снести. В новом небоскребе будут офисы для 7000 человек, а на первом этаже будут торговые площади и оранжерея "Небесный сад". На верхнем этаже будет бесплатная общедоступная смотровая площадка с которой будет открываться "360-градусный обзор" Лондона.

Небоскреб Бишопсгейт построят на месте старого здания (справа) Фото: Architects' Journal

Самым высоким зданием в Лондоне и Великобритании является The Shard на Лондонском мосту высотой 310 м (1017 футов).

Напомним, ранее журналисты показали самый высокий и самый дорогой пентхаус в мире под названием The One Above All Else. Он расположен в небоскребе Central Park Tower в Нью-Йорке. Он расположен на высоте 432 метров Приобрести его можно за 250 миллионов долларов.

А недавно исполнилось 50 лет единственному небоскребу Парижа, Башне Монпарнас, или Tour Montparnasse. Башня высотой в 60 этажей строилась с 1969 по 1973 год. Ее высота – 210 метров. Она остается самым высоким зданием в самом Париже и третьим по высоте во Франции после Tour First и Tour Hekla. До 2011 года Башня была самым высоким зданием Франции. Но огромное черное здание в Париже так и не полюбили. Его считают ужасным и уродующим исторический облик Парижа. Зато с его 60-го этажа открывается прекрасный вид на французскую столицу.