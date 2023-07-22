Наследнику престола 10 лет: появилось новое фото принца Джорджа в его день рождения
Снимок был сделан в Виндзоре, в начале этого месяца.
Сегодня принцу Джорджу, старшему ребенку принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется 10 лет. Когда-нибудь он займет трон Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.
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Официальный портрет принца был сделан в Виндзорском замке, в начале этого месяца. Фотографировала его не мать, а один из самых известных фотографов-портретистов Британии – Милли Милкингтон. Ранее она уже делала снимки семьи принца Уильяма на День отца.
Согласно традиции, фотография была опубликована его родителями, принцем и принцессой Уэльскими, чтобы отметить день рождения их старшего сына и поблагодарить общественность и средства массовой информации за поддержку и уважение частной жизни, которые получила их семья.
Для фото Джордж позировал в наряде, который очень похож на то, чтоб обычно носит принц Уильям: клетчатой рубашке, брюках чинос и коричневых замшевых брогах от Papouelli. В СМИ уже отметили, что он поразительно похож на своего отца в его возрасте.
Как и его восьмилетняя сестра принцесса Шарлотта и пятилетний брат принц Луи, он учится в школе Ламбрук в Беркшире.
В это учебное заведение они перешли недавно, после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон перевезли свою семью в коттедж Аделаида, который находится на территории Виндзорского замка.
Ранее сообщалось, что все дети уже обосновались в своей новой школе, а Джордж даже вступил в команду по крикету.
Будущий наследник престола стал чаще появляться на публике. Вместе со своей семьей и только вместе с отцом. Он был на финале Уимблдона, а также на Royal International Air Tattoo и сыграл ключевую роль в качестве пажа чести на коронации своего деда.
Все это часть плана его родителей, чтобы медленно и осторожно ввести будущего монарха в жизнь на общественной сцене, при этом обеспечив ему счастливое, беззаботное и защищенное детство, насколько это возможно.
В прошлом месяце Джордж был замечен в Итонском колледже со своими родителями, в частной школе стоимостью 45 000 фунтов стерлингов в год, которая находится всего в двух шагах от Виндзорского замка. Когда-то там учился его отец. И сам Джордж сменит школу в 13 лет.
Это происходит после того, как выяснилось, что Джордж не будет служить в армии, прежде чем станет королем, нарушив многовековые традиции. Впрочем, он еще может изменить свое решение, когда станет совершеннолетним.
Это было бы значительным изменением для королевской семьи, поскольку монарх является главнокомандующим британскими войсками. Отец, дядя, дед, прабабушка и прадедушка Джорджа служили в армии, придерживаясь многовекового прецедента.
Правнук королевы Елизаветы, принц Джордж когда-нибудь станет 43-м монархом с тех пор, как Вильгельм Завоеватель получил корону Англии, если, как и ожидалось, он наследует престол после своего отца, принца Уильяма.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как принцесса Шарлотта стала иконой стиля и почему это расстраивает ее родителей.