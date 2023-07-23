Стиль жизни
Ретроградная Венера 23 июля 2023: что можно и нельзя делать
Сегодня планета любви и красоты Венера становится Ретроградной на ближайшие полтора месяца.
Венера (или планета малого счастья) – это планета любви, удовольствия, красоты и подарков. Ретроградное движение Венеры говорит о некоторых задержках и медленном продвижении в этих сферах.
Что можно делать в период Ретроградной Венеры?
- перебрать гардероб;
- создавать уют в доме;
- вернуть в свою жизнь полезные привычки, которые вы забросили;
- отдавать личные вещи на благотворительность;
- вести личный финансовый учет;
- возобновить обсуждение планов в паре.
Что нельзя делать в период Ретроградной Венеры?
- жениться (речь идет именно об официальной росписи, играть свадьбу можно);
- принимать серьезные решения в отношениях;
- делать косметические процедуры;
- планировать романтические путешествия;
- кардинально менять внешность и стиль;
- пренебрегать своими служебными обязанностями.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl