Ретроградная Венера 23 июля 2023: что можно и нельзя делать

Сегодня планета любви и красоты Венера становится Ретроградной на ближайшие полтора месяца.

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Венера (или планета малого счастья) – это планета любви, удовольствия, красоты и подарков. Ретроградное движение Венеры говорит о некоторых задержках и медленном продвижении в этих сферах.

Что можно делать в период Ретроградной Венеры?

перебрать гардероб;

создавать уют в доме;

вернуть в свою жизнь полезные привычки, которые вы забросили;

отдавать личные вещи на благотворительность;

вести личный финансовый учет;

возобновить обсуждение планов в паре.

Что нельзя делать в период Ретроградной Венеры?

жениться (речь идет именно об официальной росписи, играть свадьбу можно);

принимать серьезные решения в отношениях;

делать косметические процедуры;

планировать романтические путешествия;

кардинально менять внешность и стиль;

пренебрегать своими служебными обязанностями.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl