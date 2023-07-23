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Стиль жизни

Ретроградная Венера 23 июля 2023: что можно и нельзя делать

Фото: Getty Images

Сегодня планета любви и красоты Венера становится Ретроградной на ближайшие полтора месяца.

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Венера (или планета малого счастья) – это планета любви, удовольствия, красоты и подарков. Ретроградное движение Венеры говорит о некоторых задержках и медленном продвижении в этих сферах.

Что можно делать в период Ретроградной Венеры?

  • перебрать гардероб;
  • создавать уют в доме;
  • вернуть в свою жизнь полезные привычки, которые вы забросили;
  • отдавать личные вещи на благотворительность;
  • вести личный финансовый учет;
  • возобновить обсуждение планов в паре.

Что нельзя делать в период Ретроградной Венеры?

  • жениться (речь идет именно об официальной росписи, играть свадьбу можно);
  • принимать серьезные решения в отношениях;
  • делать косметические процедуры;
  • планировать романтические путешествия;
  • кардинально менять внешность и стиль;
  • пренебрегать своими служебными обязанностями.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl