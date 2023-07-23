Стиль життя
Ретроградна Венера 23 липня 2023 року: що можна та не можна робити
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Сьогодні планета кохання та краси Венера стає ретроградною на найближчі півтора місяця.
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Венера (або планета малого щастя) — це планета любові, задоволення, краси та подарунків. Ретроградний рух Венери свідчить про деякі затримки та повільне просування в цих сферах.
Що можна робити в період ретроградної Венери?
- перебрати гардероб;
- створювати затишок у домі;
- повернути у своє життя корисні звички, які ви закинули;
- віддавати особисті речі на благодійність;
- вести особистий фінансовий облік;
- відновити обговорення планів у парі.
Чого не можна робити в період ретроградної Венери?
- одружуватися (йдеться саме про офіційний розпис, грати весілля можна);
- ухвалювати серйозні рішення в стосунках;
- робити косметичні процедури;
- планувати романтичні подорожі;
- кардинально змінювати зовнішність і стиль;
- нехтувати своїми службовими обов'язками.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl