Ближе к другим звездам: Меган Маркл и принц Гарри хотят купить новое жилье

Новость о переезде появилась в тот момент, когда герцогине Сассекской посоветовали "бросить принца Гарри и действовать самостоятельно", чтобы спасти свою карьеру.

Принц Гарри и Меган Маркл "пересматривают варианты своего проживания", утверждает источник. Об этом пишет Daily Star.

В настоящее время герцог и герцогиня Сассекские живут в огромном особняке в Монтесито, штат Калифорния. Однако уже давно утверждается, что они хотят бросить все и переехать в другое место. Издание отмечает, что если верить источнику, этот переезд может быть близок как никогда.

"Гарри и Меган рассматривают варианты своего проживания, и Малибу является одним из наиболее интересных мест. Они тайно посещали этот район несколько раз, гуляли и смотрели, что там есть. Меган знакома с некоторыми районами, так как успела побывать там когда была ребенком. Неизвестно, будут ли они продавать Монтесито или просто добавят к нему место в Малибу. Новый дом может находиться недалеко от Беверли-Хиллз. Это разумно, и, конечно, в Малибу тусуются, общаются и заключают сделки крупные звезды, продюсеры и руководители студий во время ужинов и пляжных вечеринок", — заявил источник, утверждая, что они находятся на самой ранней стадии переезда во внешние районы Лос-Анджелеса.

Источник утверждает, что переезд может быть близок как никогда Фото: Скриншот/CBS

Новость о переезде появилась в тот момент, когда Меган посоветовали "бросить принца Гарри и действовать самостоятельно", чтобы спасти свою карьеру.

Бывшей актрисе Меган, похоже, не терпится занять себя чем-то другим, кроме загара на калифорнийском солнце, особенно после того, как в прошлом месяце было расторгнуто соглашение о выпуске подкаста на Spotify.

"Меган очень расстроена из-за отказа Spotify и последовавших за этим событий — это совершенно выбило ее из колеи. Ее команда предупредила ее, что у нее "нет будущего" с Гарри и что ей нужно начать работать над своими индивидуальными проектами, а не рассматривать себя как половину бренда Сассекс", — рассказал близкий к семье источник.

Ранее Фокус сообщал, что Принц Гарри и Меган Маркл решили пожить отдельно. Финансовые трудности и неудачи в карьере усугубили раскол в паре.

Также стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри разочарованы, что их сериал не номинировали на "Эмми". Картина от Netflix собрала в общей сложности 81,6 млн часов просмотра.