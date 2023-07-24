24 июля 2023 года: княгини Ольги — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя стирать белье и ссориться с родными.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память княгини Ольги.
Она родилась в языческой семье. Киевский Игорь однаждыы увидел девушку и решил жениться на ней. В 945 году князя убили древляне, хотя княгиня жестоко отомстила за это. Она управляла государством успешно и сильно. В 955 году она приняла крещение и получила имя Елена. Привела после этого ко Христу многих киевлян и даже пыталась повлиять на своего сына, Святослава, который оставался убежденным язычником.
Что нельзя делать 24 июля:
- стирать белье – могут болеть руки;
- ссориться с родными;
- планировать свадьбу.
Народные приметы и поверья:
- гремит гром – рыбалка будет удачной;
- день солнечный – будет хороший урожай хлеба;
- утром много росы – плохо уродят огурцы и помидоры.
День ангела празднуют:
Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.
Также в этот день:
1015 год — в борьбе за киевский престол убивают князя Бориса, одного из первых русских святых;
1918 год — гетман Павел Скоропадский утверждает законы об всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию;
1950 год – первый запуск с мыса Канаверал ракеты – немецкой Фау-2;
1991 год — торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.