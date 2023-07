Помогут похудеть. Топ-8 лучших утренних напитков для быстрой потери веса

Начав свой день с правильного здорового напитка, вы можете без особых усилий заставить стрелку весов двигаться вниз.

Напиток, с которого вы начинаете свое утро оказывает влияние не только на ваше самочувствие и расположение духа, но и на ваш вес. Если вы хотите похудеть, возьмете в привычку начинать день с одного из этих напитков. Они делают процесс похудения менее изнурительным и сложным: их легко приготовить по утрам, и они имеют прекрасный вкус! Об этом пишет Eat This, Not That.

Зеленый чай

Исследования показывают, что зеленый чай может ускорить метаболизм, а это имеет решающее значение, если вы хотите похудеть, говорит Лиза Янг, доктор философии, RDN, диетолог. В зеленом чае содержатся катехины — антиоксиданты, доказавшие свою эффективность в сжигании жира. "Исследования показывают, что экстракт зеленого чая, который по существу представляет собой концентрированные катехины, снижает вес и процентное содержание жира в организме", — отмечает Янг.

Матча

Помимо зеленом чае, давайте поговорим о матче. "Несмотря на то, что чай маття способствует сжиганию жира, этот легкий латте из зеленого чая маття со льдом может иметь дополнительное преимущество для вашей талии, поскольку он также является секретным оружием для похудения", — рассказывают The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос.

Начинайте свое утро с этого восхитительного чайного напитка, который обеспечит вас антиоксидантами и сохранит чувство сытости на несколько часов, поэтому у вас не будете желания перекусить. Кроме того, это всего 20 калорий! И на этом преимущества не заканчиваются. Близнецы по питанию добавляют: "Было доказано, что зеленый чай маття усиливает сжигание жира, вызванное физическими упражнениями, поэтому, если это вдохновляет вас больше двигаться и пить его, потенциал сжигания жира может быть весьма значительным".

Золотое молоко с куркумой

"В то время как утренние сладкие напитки являются калорийными бомбами и способствуют набору веса, потягивание этого успокаивающего, слегка сладкого, сытного золотого молока может помочь предотвратить тягу к сладостям и содержит всего 40 калорий", — сообщают The Nutrition Twins. Кроме того, на его приготовление уходит всего пять минут, что делает его прекрасным дополнением к любому напряженному утру.

Этот вкусный напиток содержит куркуму, корицу и имбирь — три сильнодействующие специи, которые помогают бороться с воспалением. В дополнение, корица помогает снизить тягу к сладкому, регулируя уровень сахара в крови. "Кроме того, спокойное настроение и стабильный уровень сахара в крови настраивают вас на здоровый день — и нет ничего более важного для предотвращения переедания, чем быть в равновесии", — говорят близнецы по питанию.

Имбирный чай

Имбирный чай — один из лучших утренних напитков для быстрой потери веса, который только можно придумать. По словам Янг, этот теплый успокаивающий напиток может помочь облегчить расстройство желудка, и не содержит калорий! Кроме того, ваша талия будет вам благодарна. "Исследование воздействия имбирного чая и того, что он может сделать для организма, показало, что потребление имбиря может снизить массу тела и соотношение талии и бедер", — добавляет она.

Вода с мятой и огурцом

Освежающий стакан воды с огурцом и мятой не только напоминает о расслабляющей спа-процедуре, но также может помочь вам похудеть и избежать обезвоживания. "Настойка воды с мятой и огурцом имеет множество полезных для здоровья преимуществ, два из которых — поддержка потери веса и улучшение пищеварения", — объясняет Янг.

Теплая вода с лимоном

Такая простая вещь, как теплая вода с лимоном, является отличным детокс-напитком. Янг объясняет: "Лимон имеет множество преимуществ благодаря содержанию антиоксидантов и пектиновых волокон. Пектиновые волокна в лимоне — это растворимые волокна, которые чаще всего встречаются во фруктах и ​​овощах. Причина, по которой этот напиток отлично подходит для похудения, заключается в том, что он увлажняет, не содержит калорий и может помочь выводить токсины из организма".

Кофе

Пока вы пьете черный кофе (или с минимальным количеством растительного или обезжиренного молока), вы не будете потреблять много калорий и этот любимый утренний напиток может помочь вам быстрее сбросить вес. "Исследования показали, что кофе с кофеином может снизить потребление калорий и повысить метаболизм", — объясняют The Nutrition Twins. "Одно исследование показало, что люди, которые пили кофе с кофеином, потребляли значительно меньше калорий, чем те, кто пил меньше кофеина или не пил кофеина". Кроме того, кофеин ускоряет обмен веществ и стимулирует работу кишечника, что может помочь весу двигаться вниз.

Настой малины с имбирем и лаймом

Подарите себе утром мгновенное увлажнение с помощью этого омолаживающего напитка. Настой малиново-имбирной воды с лаймом поможет вам избавиться от нездоровой тяги к еде и не даст вам перепутать чувство жажды с чувством голода.

"Наполненные антиоксидантами имбирь, лайм, мята и малина помогают бороться с хроническим воспалением, которое, как было показано, стимулирует увеличение веса. Фитохимический C3G малины увеличивает выработку как адипонектина (который усиливает жировой обмен), так и лептина (который подавляет аппетит), способствуя снижению веса" — говорят Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос.

