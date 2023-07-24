Юрий Горбунов впервые после скандала с сериалом появился на публике (фото)

Шоумен провел церемонию вручения премии в Нью-Йорке.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая провели благотворительное мероприятие в Нью-Йорке. Об этом сообщила в своем Instagram блогер Анна Олицкая.

Она поделилась кадрами церемонии вручения премии TOP USA awards, которая состоялась 22 июля 2023 года на Манхэттене.

Как известно, 50% от продажи билетов планировали передать в благотворительный фонд Cash For Refugees, который оказывает помощь украинским беженцам в прифронтовых районах.

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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов Фото: Скріншот

В частности, на мероприятии в США спела Тина Кароль. Также там заметили приму-балерину Екатерину Кухар.

Тина Кароль Фото: скріншот Екатерина Кухар Фото: скріншот

Это первое публичное появление Юрия Горбунова после скандала с планами снять сериал за 33 миллиона бюджетных средств. Фирма шоумена выиграла тендер на съемки картины "СМТ Ингулец" об айтишниках, которые, по сценарию, во время войны бегут из Харькова в село в Кировоградской области, где всем руководит фермер Паровоз по кличке "Батя". В Сети подозревают, что его прототипом стал аграрий Александр Поворознюк.

Напомним, Юрий Горбунов планирует снять комедийный сериал СМТ "Ингулец".

Также Фокус писал о комментарии Горбунова относительно скандала вокруг его нового проекта.