"Небольшие деньги": Горбунов высказался о сериале "ПГТ Ингулец" за 33 млн из бюджета (видео)

По словам украинского телеведущего, у Украины нечем ответить Российской Федерации, которая продолжает информационную войну. Из-за этого в трендах украинцев сериалы с теми, кто поддерживает режим Путина.

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Известный украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов прокомментировал скандал с выделением бюджетных денег на комедийный сериал "ПГТ Ингулец" во время войны. Новый ролик был опубликован на его странице в социальной сети Instagram 20 июля.

По его словам, за 24 серии, которые запланированы, это совершенно небольшие деньги и несмотря на войну важно продолжать жить, снимать фильмы и веселить людей.

"С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ. Я знаю, как военные реагируют на то, что они хотят позитива и юмора. Как они реагируют на анекдоты, веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен. А еще РФ прямо сейчас выделяет миллиарды долларов на информационную, культурную войну с нами. Они снимают сотни фильмов, сериалов, мультфильмов, в которых пропагандируют русский мир", — говорится в сообщении.

Украине пока что нечем ответить противнику на этом фронте, считает Юрий Горбунов, именно поэтому он и его команда решили отреагировать на конкурс, который объявило правительство.

Вся команда, которая и будет снимать сериал "ПГТ Ингулец" находится в Украине и будет это делать для украинцев, в отличии от многих, кто выехал после начала полномасштабной войны, подчеркнул шоумен.

Взамен на государственные деньги в размере 33 миллиона гривен за 24 серии, он обещает создать продукт, который будет вдохновлять граждан.

"Мы предоставили наш бюджет – 33 миллиона гривен на 24 серии. Специалисты знают – это совсем небольшие деньги. И еще одно – вы знаете, кто в топ-20 у украинцев на ютубе? "Интерны" с Иваном Охлобыстиным (российский актер, выступает в поддержку режима Кремля, — ред.). Знаете кто это такой? Возможно, это происходит потому, что у украинцев нет достойной альтернативы? Нет тех комедийных сериалов, которые можно смотреть? Мы будем такие создавать для того, чтобы мы достойно конкурировали с россиянами на культурном и информационном фронте", — подытожил Юрий Горбунов.

Напомним, 19 июля сообщалось, что Юрий Горбунов снимет новый сериал за 33 миллиона гривен бюджетных средств. Фирма шоумена уже подписала контракт и вскоре начнется работа над созданием проекта. Рабочее название "ПГТ Ингулец", однако в будущем оно может измениться.