77-летняя Шер объявила о запуске нового продукта (видео)

Идею запуска мороженого певица обдумывала с 2018 года. 77-летняя Шер, анонсировав расширение бизнеса, призвала жителей Лос-Анджелеса быть "осторожными".

Культовая американская певица Шер, которая является лауреаткой престижных музыкальных премий, лицом многочисленных косметических брендов, владелицей собственных торговых марок одежды и духов, решила расширить свою бизнес-линейку, добавив в нее производство мороженого. Об этом она заявила на своей странице в Instagram, опубликовав видео.

"Да, это реально…". Я запускаю свое мороженое… Осторожно, Лос-Анджелес‼️" – говорится в подписи.

В клипе, который сопровождался отрывком из ее популярной песни Believe, показан грузовик с мороженым с ее именем и различными портретами Шер в форме рожков мороженого.

"Шер-лато" читалось на двух длинных бортах грузовика, окрашенных в желтый, розовый, оранжевый и персиковый цвета, а также ее различные портреты, наклеенные на борта и заднюю часть.

По словам певицы, над этой идеей она работает с 2018 года.

"Все началось 5 лет назад, и теперь это, наконец, происходит, – призналась она.

Кроме мороженого, артистка продвигает и свою новую песню "Paradise Is Here (Sunrise Mix)" из грядущего Deluxe Edition "It’s a Man’s World".

Как сольный исполнитель Шер продала 100 миллионов пластинок по всему миру, в дополнение к 40 миллионам, которые она продала как часть дуэта Sonny & Cher, что сделало ее одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен.

Среди ее многочисленных наград как исполнительницы – премия "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Власть луны" (1988), "Грэмми" за лучшую танцевальную запись Believe (2000), "Эмми" за выдающееся эстрадное, музыкальное или комедийное шоу "Шер: прощальный тур" (2003), а также три премии "Золотой глобус" и награда за лучшую женскую роль в фильме "Маска" (1985) на Каннском кинофестивале.

Наряду с ее хитовыми фильмами "Маска" и "Власть луны", ее резюме на большом экране также включает такие известные постановки, как "Силквуд" (1983), "Подозреваемый" (1987), "Иствикские ведьмы" (1987) и "Русалки" (1990).

Ранее Фокус писал, что Шер выставила на продажу свой роскошный особняк в Малибу, за который запросила 75 миллионов долларов.