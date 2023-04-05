Шер продает свой роскошный особняк в Малибу за рекордные 75 миллионов долларов

Особняк в стиле итальянского Возрождения певица купила еще 1989 году и потратила пять лет на его переделку.

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Певица Шер выставила на продажу свой роскошный особняк в Малибу. Имение в стиле итальянского Ренессанса продается за 75 миллионов долларов. Однако, инсайдеры сообщают, что певица согласилась снизить стоимость на 10 миллионов. Об этом пишет Daily Mail.

Участок певица приобрела еще в 1989 году и потратила пять лет на перестройку и ремонт дома. С террас открывается потрясающий вид на Тихий океан. Тогда она потратила всего 2,95 миллиона долларов.

Особняк Шер в Малибу Фото: People

Однако с той поры цены на недвижимость в Малибу выросли, так что певица сначала пыталась продать его за 45 миллионов в 2009 году, а в октябре 2022 выставила на продажу за 85 миллионов.

Расположенный на шоссе Тихоокеанского побережья, дом может похвастаться теннисным кортом, пейзажным бассейном, семью спальнями, комнатой для медитации, комнатой, где можно скрыться в случае нападения и даже комнатой с климат-контролем для культовых париков Шер. Эту комнату певица описывала в одном из интервью и рассказывала, что там хранится больше сотни разнообразных париков на все случаи жизни.

Особняк Шер в Малибу Фото: People

Даже ванная комната хозяйки обставлена в стиле турецкого хаммама и украшена драгоценными деревянными ширмами.

Хоть дом и очень большой, с дороги его не видно, а к входу ведет аллея, усаженная пальмами.

Особняк Шер в Малибу Фото: People

В электронном письме, предоставленном Wall Street Journal, Шер вспомнила, что устраивала в имении "ужины в интимной обстановке" и шикарные вечеринки у бассейна. Она отметила, что из каждого окна в ее доме открывается шикарный вид на океан.

Напомним, ранее 76-летняя Шер сообщила, что собирается в мировое турне в конце 2023 года. А также собирается записать два альбома. С музыкой ей помогает ее молодой возлюбленный Александр Эдвардс, который написал для нее несколько песен.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Шер с недавних пор демонстрирует бриллиантовое кольцо, которое он ей подарил, но она так и не подтвердила факт помолвки. Если Шер и Александр все-таки поженятся, то это будет третий брак легендарной певицы.