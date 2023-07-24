"Матрица" и "Космическая одиссея". Что закодировано в фильме "Барби"

Фильм "Барби" наконец стартанул в кинотеатрах после того, как многочисленные фанаты провели несколько долгих месяцев в ожидании комедийного фильма режиссера Греты Гервиг.

И этот ностальгично-иронический фильм, безусловно, не разочаровал, поскольку он просто переполнен отсылками к оригинальным куклам Mattel, начиная с самой первой Барби в 1959 году.

Но есть также спрятанные "пасхальные яйца" или не очевидные референсы, намекающие зрителю на другие важные моменты в популярной культуре, в том числе на эпизоды и отсылки к масштабным блокбастерам. Наблюдательный зритель заметит референсы на "Космическую одиссею" и "Матрицу", такжен обратит внимание на эпизодическую роль реальной дочери изобретателя Барби — Фокус рассматривает все закодированные послания в фильме. По материалам dailymail.

Официальный трейлер фильма "Барби"

Красная и синяя таблетки из "Матрицы"

В одной из первых сцен фильма о Барби главная Барби, которую играет Марго Робби, отправляется в дом к Странной Барби (Кейт Маккиннон), когда в Барбиленде случается сбой и "что-то начинает идти не так". В этом эпизоде Странная Барби дает Стереотипной Барби на выбор два варианта обуви: один — надеть розовые туфли на высоком каблуке и продолжить свою жизнь в стране Барби, как обычно, или взять Биркенсток, чтобы "увидеть правду".

Подняв две туфельки, Странная Барби говорит: "Ты можешь вернуться к своей обычной жизни или узнать правду о вселенной. Теперь выбор за тобой.

У многих наблюдательных зрителей нраверняка случилось дежавю, ведь это прямая отсылка к ключевой сцене "Матрицы" 1999 года. В фильме с Киану Ривзом в роли Нео есть ключевая сцена, где ему также предлагается важный выбор в виде красной или синей таблетки.

Эпизод из фильма "Барби"

Нео велят принять "красную таблетку" и присоединиться к сопротивлению или выбрать "синюю таблетку" и остаться в "Матрице".

Отсылка к "Космической одиссее"

Еще один эпический блокбастер, на который ссылаются создатели "Барби", — это не что иное, как классическая "Космическая одиссея" 2001 года. Еще в первом трейлере долгожданного фильма Марго была показана в образе Барби в купальнике большего размера, когда она стояла на пустынном пляже, а девочки играли с куклами позади нее.

Эпизод из фильма "Барби" Фото: Warner Bros.

Этот момент отдает дань уважения "Космической одиссее" и представляет собой впечатляющий монолит из классического фильма.

Саундтрек к фильму также был использован в трейлере, чтобы показать, что Барби — новое загадочное чудо Вселенной или Космоса.

Многочисленные Барби и Кены

Сам фильм, конечно же, является данью уважения Барби во многих ее проявлениях, от оригинальной куклы в купальнике 1959 года до доктора Барби 1973 года. Также в фильме представлено множество кукол Кена, вдохновленных оригинальными куклами Mattel. В то время как Марго и Кен играют главные версии кукол, звездный состав воплощает множество воплощений реальных кукол разных эпох.

Помимо демонстрации популярных кукол в реальном времени, в нем также представлены многие куклы Барби, которые были сняты с производства, например, беременная Барби Мидж, которую играет Эмеральд Феннелл, и Барби Видео Герл также получили роли в коме фильме.

Марго Робби также много раз меняет наряды на протяжении всего фильма, чтобы воплощать Барби различных эпох, например, купальник Барби 1959 года, который показан в первом трейлере и в самых первых сценах фильма.

Кены, в свою очередь, отдают дань уважения оригинальным куклам: Майкл Сера носит полосатую рубашку с воротником, поскольку он олицетворяет друга Кена Аллана, которого представили в далеком 1964 году и не получил широкой популярности у детей.

Камео от Барбары — дочери создательницы Барби

В одной из сцен фильма Барби также встречает таинственную женщину, которая делится своими мудрыми словами: "У людей один конец. Идеи живут вечно". Однако зрители могут не знать, что загадочная женщина — не кто иной, как Барбара Хэндлер, которая была реальной дочерью изобретателя Барби Рут. Барбара вдохновила на создание первой в мире куклы, в честь которой были названы Барби, когда она была еще маленькой девочкой.

Эпизод из фильма "Барби"

Специальная эпизодическая роль Барбары в фильме отдает дань уважения создательнице оригинальной куклы Рут Хэндлер, которая выпустила первую куклу в 1959 году.

Куклы Братц

Еще один набор популярных кукол, появившихся намного позже Барби, — это Bratz, впервые выпущенные еще в 2001 году. Четырех оригинальных кукол назвали Ясмин, Хлоя, Джейд и Саша, и они приобрели огромную популярность у маленьких детей в 2000-х годах.

И Грета Гервиг, похоже, сослалась на кукол и их феноменальную популярность в сцене, где Марго разговаривает с четырьмя девочками-подростками. Барби Марго выглядит замечательно, когда она появляется в кадре в розовом ковбойском костюме, но девушки-подростки, кажется, не впечатлены ее появлением и даже открыто грубят героине.

Имея в виду кукол Bratz, они говорят: "Мы не играли с Барби с тех пор, как нам исполнилось пять лет". И зоркие зрители также заметили, что сами четыре девочки имеют поразительное сходство с оригинальными четырьмя куклами Bratz. Одна из девочек, которая позже станет главной героиней фильма, даже зовет одну из кукол так же, как ее зовут Саша.

Волшебник страны Оз

Фильм также изобилует отсылками к "Волшебнику страны Оз", который с тех пор уже вдохновил на создание целого ряда спин-оффов в разных интерпретациях. И Барби отдала дань уважения культовой классике 1939 года и всей ее яркой славе, показав плакаты "Волшебника страны Оз" перед кинотеатром в фильме.

Эпизод из фильма "Барби"

Барби Марго также одевается в розовое платье в мелкую клетку, сидя за туалетным столиком, что очень похоже на синее платье, которое носила Дороти в фантастическом фильме. Барби также отправляется в путешествие по самопознанию, в ходе которого она едет по ярко-розовой дороге, которая может стать одой знаменитой дороге из желтого кирпича.

Сюжет также показывает, как Барби отправляется в волшебное путешествие в реальный мир, в то время как Дороти так же путешествует по стране Оз и встречает по пути некоторых злых персонажей и неожиданные события.

Библейские аллюзии

Грета также рассказала, что фильм о Барби — это игра на библейской истории сотворения мира, где сначала создается Барби, а затем Кен становится ее продолжением.

Эпизод из фильма "Барби"

Она плывет по раю в стране Барби, и в ее вселенной все совершенно идеально, обыгрывая темы Эдемского сада. Грета также указала на один момент в фильме, основанный на религиозных образах, когда создательница Барби касается руки Барби. Она рассказала, как это очень похоже на известную картину Микеланджело "Сотворение Адама", на которой изображены две руки, тянущиеся друг к другу.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Барби". Кроме того, пластический хирург рассказал о пластических операциях Марго Робби до "Барби".