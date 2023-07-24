Камалия рассказала, что Мохаммад Захур исполнил мечту их дочерей (фото)

Звездная пара объявила о планах развестись весной 2023 года, однако проводит много времени вместе ради общих детей.

46-летняя украинская певица Камалия вернулась в Украину с дочками. Об этом она сообщила в Instagram.

"Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: Добро пожаловать!" — написала украинская знаменитость.

Ранее звезда сцены рассказывала, что бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур пообещал их дочерям посетить Украину, ведь сейчас Арабелла и Мирабелла учатся в Великобритании.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Камалия с дочерьми

Подписчики Камалии снова почувствовали намек на воссоединение с мужем, ведь весной 2023 года они объявили о решении развестись после 20 лет брака.

"Вы такая настоящая, любо наблюдать за вашей семьей", "Какие же вы молодцы, что снова вместе с мужем и детками! Вы настоящая мудрая женщина, что не стали расставаться!", "Вы уже в Украине,такие проворные, красивые", — пишут фолловеры знаменитости.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

После известия о разводе пары они все равно много времени проводят вместе с дочерьми, отмечая вместе праздники и путешествуя по Европе.

Напомним, Камалия подогревает слухи о примирении с Мохаммадом Захуром.

Также Фокус писал о том, в каких отношениях сейчас находятся Камалия и Мохаммад Захур.