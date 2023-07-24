Киллиан Мерфи рассказал об откровенных сценах с Флоренс Пью в "Оппенгеймере"
Звезда "Маленьких женщин" сыграла любовницу "отца" атомной бомбы.
47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи рассказал об откровенных сценах с Флоренс Пью в фильме "Оппенгеймер". Об этом пишет Sydney Morning Herald.
Мерфи настаивал на том, что его сексуальные сцены с Пью были "небесполезными".
Актер, исполнивший роль Дж. Роберта Оппенгеймера в летнем блокбастере Кристофера Нолана, рассказал о короткой роли Пью в фильме.
"Эти сцены были написаны намеренно", — сказал Мерфи о своих сексуальных сценах с 27-летней звездой "Маленьких женщин", которая сыграла его любовницу Джин Тетлок.
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"Он [Нолан] знал, что эти сцены принесут фильму рейтинг, который он получил. И я считаю, что когда ты это видишь, это становится ужасно мощным", — сказал Киллиан австралийской газете.
Оппенгеймер, которого называют "отцом атомной бомбы", был связан с Тетлок до и во время его брака с женой Кэтрин "Китти" Оппенгеймер, которую в фильме играет Эмили Блант.
"Я считаю, что она замечательная", — сказал Мерфи далее о Пью.
Напомним, Киллиан Мерфи сильно похудел для роли Роберта Оппенгеймера.
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