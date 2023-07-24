"Это ад": Мэтт Деймон рассказал о поцелуе со Скарлетт Йоханссон

Звездный дуэт снялся в комедии "Мы купили зоопарк" в 2011 году.

52-летний американский актер Мэтт Деймон вспомнил, как ему пришлось поцеловать Скарлетт Йоханссон в сцене, которая оказалась менее приятной, чем он ожидал.

Деймон снялся в комедийном фильме 2011 года "Мы купили зоопарк" о мужчине, который покупает заброшенный зоопарк после смерти своей жены.

Актер сделал это признание во время игры для LadBible, где он и его коллега по фильму "Оппенгеймер" Эмили Блант должны были сказать, согласны они с утверждением или нет.

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Тема поцелуев со звездами возникла, когда их спросили: "Вы должны сказать кому-то, если у них неприятный запах изо рта".

Оба актера согласились с утверждением и показали, что вместо того, чтобы сказать человеку, что у них неприятный запах изо рта, они спросили их, хотят ли они жвачку.

Эмили Блант и Мэтт Деймон

Затем Деймон продолжил рассказ о поцелуях с Йоханссон во время съемок "Мы купили зоопарк", пошутив, что это "ад" — целовать ее.

Скарлетт Йоханссон и Мэтт Деймон Фото: Getty Images

"Вы можете себе представить, насколько это было ужасно для меня?" — сказал актер.

"Мы пошли обедать, и мы с ней думали, что все закончилось. Она съела бутерброд с луком на обед, и она пришла, а Кэмерон Кроу установил камеру, и это был кадр поцелуя, и она говорит: "О, черт, я буквально только что съела сэндвич с луком!"

Деймон сказал, что продолжал высмеивать Йоханссон за то, что она дышала луком до конца сцены.

Напомним, Мэтт Деймон и Эмили Блант обратились к создателям картины "Барби".

Также Фокус писал о редком выходе Мэтта Деймона на красную дорожку с дочками.