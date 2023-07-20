Эмили Блант и Мэтт Деймон обратились к создателям "Барби" (видео)

Главные актеры "Оппенгеймера" ответили на слова своих коллег из фильма-конкурента.

Related video

40-летняя английская актриса Эмили Блант и американский актер Мэтт Деймон прокомментировали конкурентность двух главных фильмов лета 2023 года — "Барби" и "Оппенгеймера".

Поклонники создали множество мемов, которые высмеивают совершенно разные фильмы, а киноманы планируют увидеть обе картины в один день и называют это феноменом "Барбенгеймера".

Присоединившись к своим коллегам по фильму Киллиану Мерфи, Мэтту Деймону и Флоренс Пью на Heart Evening's with Dev Griffin, Эмили отреагировала на комментарии звезды "Барби" Америки Ферреры о том, что она "болеет" за фильм Кристофера Нолана.

Эмили Блант и Мэтт Деймон

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Барбенгеймер Фото: Соцсети

В начале шоу ведущий Дэв Гриффин показал отрывок с мыслями Америки об "Оппенгеймере", где она сказала: "Поздравляю, вы, друзья, сделали фильм, который, я уверена, будет замечательным, и мы болеем за вас".

На вопрос, хотят ли они отправить ответное сообщение, Мэтт сказал: "Да, удачи им, порвите их", а Эмили добавила: "Порви, королева Барби".

Затем Мэтт в шутку попросил режиссера Грету Гервиг "дать им работу".

Флоренс ранее настаивала на том, что между двумя фильмами никакой конкуренции нет, а Киллиан отметил, что "купит билет" на картину Греты Гервиг.

Барбенгеймер Фото: Соцсети

Напомним, режиссер "Барби" Грета Гервиг во второй раз стала мамой.

Также Фокус писал о феномене "Барбенгеймера" летом 2023 года.