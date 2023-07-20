Емілі Блант та Метт Деймон звернулися до творців "Барбі" (відео)

Головні актори "Оппенгеймера" відповіли на слова своїх колег з фільму-конкурента.

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40-річна англійська акторка Емілі Блант та американський актор Метт Деймон прокоментували конкурентність двох головних фільмів літа 2023 — "Барбі" та "Оппенгеймера".

Шанувальники створили безліч мемів, які висміюють абсолютно різні фільми, а кіномани планують побачити обидві картини в один день і називають це феноменом "Барбенгеймера".

Приєднавшись до своїх колег по фільму Кілліана Мерфі, Метта Деймона та Флоренс П’ю на Heart Evening’s with Dev Griffin, Емілі відреагувала на коментарі зірки "Барбі" Америки Феррери про те, що вона "вболіває" за фільм Крістофера Нолана.

Емілі Блант та Метт Деймон

Флоренс також наполягала на тому, що між двома фільмами ніякої конкуренції немає, а Кілліан зазначив, що "купить квиток" на картину Грети Гервіг.

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Барбенгеймер Фото: Соцмережi

На початку шоу ведучий Дев Гріффін показав уривок з думками Америки про "Оппенгеймер", де вона сказала: "Вітаю, ви, друзі, зробили фільм, який, я впевнена, буде чудовим, і ми вболіваємо за вас".

На запитання, чи хочуть вони надіслати повідомлення у відповідь, Метт сказав: "Так, удачі їм, порвіть їх", а Емілі додала: "Порвіть, королево Барбі".

Потім Метт жартома попросив режисера Грету Гервіг "дати їм роботу".

Барбенгеймер Фото: Соцмережi

Нагадаємо, режисерка "Барбі" Грета Гервіг вдруге стала мамою.

Також Фокус писав про феномен "Барбенгеймера" влітку 2023.