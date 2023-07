Виктория и Дэвид Бекхэм спели вместе хит Spice Girls (видео)

Звездные супруги провели выходные в караоке.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид Бекхэм спели вместе хит Spice Girls. Видео звезда сцены делится в своем Instagram.

"Просто непринужденный вечер в Майами! Зацените мой тик ток, чтобы увидеть полное выступление. Нет, на самом деле я не столько пила", — написала бывшая участница группы Spice Girls.

Звездный футболист и "Posh Spice" спели вместе хит "Say You'll Be There".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Виктория и Дэвид Бекхэм

В комментарии пришел аккаунт самой группы и оставил два эмодзи в виде красных сердечек.

"Он всегда 6-я спайс девушка", "Прекрасная пара, и, Виктория, у вас прекрасная улыбка", "Боже мой, она улыбается", "Люблю этот дуэт", — пишут в комментариях фолловеры Виктории.

Spice Girls — британская поп-группа, достигшая популярности во второй половине 1990-х. Основана в 1994 году. В ее состав входили Мелани Браун, Джерри Халлиуэлл, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Виктория Бекхэм.

Spice Girls и король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, Виктория Бекхэм публично потроллила мужа.

Также Фокус писал о татуировках Дэвида Бекхэма и его старшего сына Бруклина.