Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин уже сделали по 100 татуировок каждый (фото)

Такое впечатление, что известный футболист и его старший сын соревнуются, кто из них сделает больше татуировок.

Related video

Дэвид Бекхэм и его старший сын Бруклин Бекэм вместе уже сделали около 200 татуировок, по сто на каждого. И теперь их стремление украшать себя рисунками уже напоминает соревнование, пишет Daily Mail.

48-летний Дэвид Бекхэм сделал свою первую татуировку в 1999 году, когда и родился его старший сын Бруклин.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Бруклин начал куда позже, первая татуировка у него появилась в 2017 году.

На теле Бруклина Бекхэма с 2017 года появилось 100 татуировок Фото: brooklynpeltzbeckham

Множество его татуировок посвящены его жене Николе Пельтц. По слухам, 70 из 100. У него есть ее портрет на плече, изображение ее глаз на затылке и даже их свадебные клятвы на руке.

Фамилия Николы Пельтц на груди ее мужа Фото: Скриншот

Дэвид Бекхэм также использует свое тело и иглу татуировщика, чтобы отметить сентиментальные даты своего прошлого. Например, в 2015 году бывший футболист сделал татуировку с цифрой "99" на мизинце, чтобы отметить год, когда он женился на Виктории.

Показав новое тату в Instagram, он написал: "99 год был для меня хорошим". Также Виктории он посвятил изображение розы и слова "Я люблю тебя" у себя на шее.

Татуировки Дэвида Бекхэма

Конечно, у него есть имена всех его детей и множество маленьких рисунков, имеющих сентиментальный смысл.

Татуировки Дэвида Бекхэма

Бруклин отметил татуировками и своих братьев и сестру Харпер. Им посвящены изображения херувимов, а также у него имеется татуировка со словом "Бастер" – это прозвище его отца.

Он также нашел место на своем теле для четок своей свекрови Клаудии.

Дэвид Бекхэм отметил рождение дочери Харпер, вытатуировав слово "Красотка" над ее именем и рисунок, сделанный ею в 4 года.

Татуировки Дэвида Бекхэма

Если этого было недостаточно, в 2017 году любящий папа дебютировал со словом "Папа" и средним именем Харпер Севен на своем пальце.

Рисунок Харпер на руке Дэвида Бекхэма

А на груди у него изображены три херувима, изображающие его сыновей.

У него также есть фразы на латыни "Ut Amem Et Foveam" ("Чтобы я любил и лелеял"), написанные под именем Виктории на левой руке, и "Perfectio in Spiritu" ("Духовное совершенство") на правой.

И даже надпись на китайском на боку, которая значит: "Смерть и жизнь определили встречи. Богатство и слава зависят от небес".

Бруклин, говоря о своих татуировках, говорил, что это зависимость.

Глаза Николы Пельтц на шее у Бруклина Бекхэма Фото: brooklynpeltzbeckham

"Особенно когда ты любишь кого-то, ты хочешь писать про нее всюду. Я люблю ее больше всего на свете. Я всегда стараюсь сделать ее счастливой. Это все, что я делаю", — сказал Бруклин.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм намекнул, что хочет сделать еще одну татуировку, посвященную Николе Пельтц.