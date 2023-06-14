Бруклин Бекхэм хочет сделать новое ужасное тату, посвященное Николе Пельтц

Новое тату будет размещаться на спине, где еще осталось свободное место.

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Бруклин Бекхэм намекнул на то, что хочет сделать очередное тату, посвященное его жене Николе Пелтьц. И, судя по всему, оно будет еще более безвкусным, чем ее не очень качественный портрет на его бицепсе. Об этом пишет Daily Mail.

24-летний старший сын Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм лайкнул пост в Instagram, в котором была изображена шутливая идея татуировки на спине.

Татуировка, которая скоро, вероятно появится на теле Бруклина Фото: Скриншот

Она гласит: "Я влюблен в свою девушку". Это вполне возможно для начинающего шеф-повара, так как большинство рисунков Бруклина посвящены Николе.

На прошлой неделе, выступая на шоу Дженнифер Хадсон он показал самую большую татуировку, посвященную Николе – ее большой портрет на руке.

Бруклин Бекхэм на шоу Дженнифер Хадсон Фото: Скриншот

Он также сообщил, что у него "от 80 до 100" татуировок, многие из которых также являются данью уважения Николе.

Портрет Николы и слова песни, под которую она шла к алтарю Фото: Скриншот

Бруклин поделился, что прямо под лицом актрисы у него есть текст песни, под которую пара шла к алтарю в апреле прошлого года.

Бруклин увековечил свои отношения с Николой многочисленными татуировками, в том числе ее фамилией, вытатуированной на его груди.

В мае прошлого года он сделал еще одну татуировку в честь своей жены, написанную черным курсивом, на которой изображены его свадебные клятвы, которыми он поделился на их свадьбе в апреле.

Фамилия Николы у Бруклина на груди Фото: Скриншот

Она гласит: "Никола, когда ты шла по проходу, у меня перехватило дыхание, ты выглядишь так красиво сегодня и всегда. Позвольте мне начать с того, что слова не могут даже описать мою любовь к тебе. Просто глядя на тебя, я вижу свое будущее, и это похоже на сон. Ты мой мир, и я продолжаю влюбляться в тебя с каждым днем все больше и больше. То, что ты есть в моей жизни, — это лучшее, что когда-либо случалось со мной, потому что ты сделала меня тем, кем я являюсь сегодня".

Также у Бруклина есть изображение глаз Николы на затылке, слова из любовного письма, которое она ему написала, имя ее бабушки и признание в любви, которое гласит: "Моя жизнь, моя любовь, моя правда, мое дыхание, мой разум, моя красота, моя драгоценность".

Глаза Николы у Бруклина на затылке Фото: brooklynpeltzbeckham

Напомним, свадьба Бруклина и Николы Пельтц стала главным светским событием 2022 года. Однако после выяснилось, что не обошлось без скандалов. Организаторы свадьбы подали в суд на отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, потому что он им не заплатил.