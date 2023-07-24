Ирина Шейк провела ночь в доме бывшего мужа Жизель Бюндхен, – СМИ

Ни спортсмен, ни модель никак не комментируют слухи о своем романе.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк и 45-летний квотербек НФЛ Том Брэди встречаются, пишет Daily Mail. По информации таблоида, пару поймали в тот момент, когда футболист нежно гладил лицо модели, когда она была на пассажирском сидении его роллс-ройса.

Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что Бреди забрал россиянку из отеля в Лос-Анджелесе 21 июля и отвез прямо к себе домой. Они вышли из его особняка на следующее утро около 9:30 утра, и позже спортсмен доставил Шейк, которая была одета в ту же одежду, что и накануне вечером, обратно в ее отель на своей роскошной машине.

В 22 июля днем Брэди снова забрал ее из отеля и вернулся к себе домой.

Брэди сейчас – один из самых завидных женихов Америки. Он развелся с супермоделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака, в котором родились двое детей. После расставания он уже успел засветиться с Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и другими женщинами

Впервые о возможной симпатии Ирины к Тому заговорили еще в прошлом месяце, когда они оба присутствовали на свадьбе миллиардера, наследника искусства Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик на Сардинии. Тогда, по словам инсайдеров, девушка не сводила глаз с Брэди.

Представитель Ирина уже заявила, что все это неправда.

"Эта история — полная ложь. Это полностью злонамеренный и вымышленный рассказ о том вечере", — настаивала в июне вице-президент The Society Management Чери Боуэн.

Тем не менее пара выглядела непринужденно во время их совместного пребывания в Лос-Анджелесе на выходных. На Шейк был белый теннисный костюм и кроссовки.

Ни Том, ни Ирина никаких комментариев по поводу последних слухов не дают, предпочитая держать эту информацию при себе.

Ранее Фокус писал, что Шейк заметили в Лос-Анджелесе с неизвестным мужчиной.